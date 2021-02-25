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Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Вене
Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Вене
Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова недостоверная, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Макаренко. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:32
2021-02-25T14:33
урал рахимов
австрия
вена
в мире
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова недостоверная, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Макаренко.Ряд Telegram-каналов сообщили об аресте Рахимова-младшего в Вене.По словам адвоката, в 2017 году Австрия отказалась выдать Рахимова России, так как он живет там в статусе политического беженца.Дело о незаконной продаже акций "Башнефти" было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК "Система".Рахимов выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Вене. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, однако суд австрийской столицы отказался выдать его России.В Посольстве России в Вене сообщили, что проверяют данные СМИ об аресте в Австрии сына экс-президента Башкирии."В настоящий момент проверяем данную информацию", - сообщил пресс-секретарь посольства России в Австрии Лев Терехов, отвечая на вопрос о возможном аресте Рахимова-младшего в Австрии.Собеседник агентства также отметил, что сам Урал Рахимов за помощью в посольство не обращался. "Уведомление из полиции о его задержании пока не поступало", - добавили в дипмиссии, уточнив, что обычно уведомление делается не позднее трех дней с момента ареста или лишения личной свободы в иной форме.В пресс-службе полиции Вены РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть данные о возможном аресте Рахимова, сославшись на запрет о распространении личных данных. Представитель прокуратуры столицы Австрии заявил агентству, что информацией об аресте не располагает.
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урал рахимов, австрия, вена, в мире

Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Вене

11:32 25.02.2021 (обновлено: 14:33 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова недостоверная, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Макаренко.
Ряд Telegram-каналов сообщили об аресте Рахимова-младшего в Вене.
"Эта информация гуляет в интернете со вчерашнего дня. Я скажу вам, что за 10 лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал. Он сначала рассмеялся, а потом возмутился. Он к этому достаточно философски относится", - сказал Макаренко.
По словам адвоката, в 2017 году Австрия отказалась выдать Рахимова России, так как он живет там в статусе политического беженца.

"А насчет прочего, ареста и публикаций по сути обвинений, которые ему приписывают, это абсолютно необоснованно, ничем не подтверждённая информация", - отметил собеседник агентства.

Дело о незаконной продаже акций "Башнефти" было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК "Система".
Рахимов выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Вене. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, однако суд австрийской столицы отказался выдать его России.
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В Посольстве России в Вене сообщили, что проверяют данные СМИ об аресте в Австрии сына экс-президента Башкирии.
"В настоящий момент проверяем данную информацию", - сообщил пресс-секретарь посольства России в Австрии Лев Терехов, отвечая на вопрос о возможном аресте Рахимова-младшего в Австрии.
Собеседник агентства также отметил, что сам Урал Рахимов за помощью в посольство не обращался. "Уведомление из полиции о его задержании пока не поступало", - добавили в дипмиссии, уточнив, что обычно уведомление делается не позднее трех дней с момента ареста или лишения личной свободы в иной форме.
В пресс-службе полиции Вены РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть данные о возможном аресте Рахимова, сославшись на запрет о распространении личных данных. Представитель прокуратуры столицы Австрии заявил агентству, что информацией об аресте не располагает.
 
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