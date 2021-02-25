https://ria.ru/20210225/rakhimov-1598887257.html

Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Вене

Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Вене

Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова недостоверная, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Макаренко. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:32

2021-02-25T11:32

2021-02-25T14:33

урал рахимов

австрия

вена

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УФА, 25 фев – РИА Новости. Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова недостоверная, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Макаренко.Ряд Telegram-каналов сообщили об аресте Рахимова-младшего в Вене.По словам адвоката, в 2017 году Австрия отказалась выдать Рахимова России, так как он живет там в статусе политического беженца.Дело о незаконной продаже акций "Башнефти" было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК "Система".Рахимов выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Вене. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, однако суд австрийской столицы отказался выдать его России.В Посольстве России в Вене сообщили, что проверяют данные СМИ об аресте в Австрии сына экс-президента Башкирии."В настоящий момент проверяем данную информацию", - сообщил пресс-секретарь посольства России в Австрии Лев Терехов, отвечая на вопрос о возможном аресте Рахимова-младшего в Австрии.Собеседник агентства также отметил, что сам Урал Рахимов за помощью в посольство не обращался. "Уведомление из полиции о его задержании пока не поступало", - добавили в дипмиссии, уточнив, что обычно уведомление делается не позднее трех дней с момента ареста или лишения личной свободы в иной форме.В пресс-службе полиции Вены РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть данные о возможном аресте Рахимова, сославшись на запрет о распространении личных данных. Представитель прокуратуры столицы Австрии заявил агентству, что информацией об аресте не располагает.

https://ria.ru/20210205/iski-1596206413.html

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урал рахимов, австрия, вена, в мире