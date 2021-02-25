https://ria.ru/20210225/rak-1598936630.html
Ученые придумали способ борьбы с раком с помощью клеток-"суперсолдат"
Ученые придумали способ борьбы с раком с помощью клеток-"суперсолдат"
Ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет выяснили, как создание "суперсолдат" из белых кровяных телец может помочь в борьбе с раком. Исследование было... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:09
2021-02-25T15:09
2021-02-25T15:14
открытия - риа наука
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет выяснили, как создание "суперсолдат" из белых кровяных телец может помочь в борьбе с раком. Исследование было опубликовано в журнале "Molecular Cell".В серии экспериментов описывается ДНК-модифицирующая эпигенетическая терапия, которая преобразовывает иммунные Т-клетки, усиливая их способность убивать раковые клетки.Результаты исследования могут потенциально улучшить проведение иммунотерапии, которая сегодня эффективна далеко не для всех.Ключевым новшеством исследования является использование эпигенетической терапии для воздействия на гены в Т-клетках. Однако в исследовании также рассматривается реакция защитных клеток, что может помочь повысить противоопухолевую активность иммунной системы человека.
https://ria.ru/20210223/rak-1598621951.html
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открытия - риа наука
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет выяснили, как создание "суперсолдат" из белых кровяных телец может помочь в борьбе с раком. Исследование было опубликовано в журнале "Molecular Cell".
В серии экспериментов описывается ДНК-модифицирующая эпигенетическая терапия, которая преобразовывает иммунные Т-клетки, усиливая их способность убивать раковые клетки.
"Наша цель - использовать эту стратегию в сочетании с другими видами иммунотерапии для повышения противоопухолевого иммунитета", - заявил Де Карвалью, доцент кафедры медицинской биофизики Университета Торонто.
Результаты исследования могут потенциально улучшить проведение иммунотерапии, которая сегодня эффективна далеко не для всех.
"Мы представляем себе будущее клиническое испытание, в котором собираем Т-клетки у пациента... Их можно затем ввести пациенту, чтобы потенциально усилить встроенный иммунный ответ на опухоль", - отметил ученый.
Ключевым новшеством исследования является использование эпигенетической терапии для воздействия на гены в Т-клетках. Однако в исследовании также рассматривается реакция защитных клеток, что может помочь повысить противоопухолевую активность иммунной системы человека.