https://ria.ru/20210225/rak-1598936630.html

Ученые придумали способ борьбы с раком с помощью клеток-"суперсолдат"

Ученые придумали способ борьбы с раком с помощью клеток-"суперсолдат"

Ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет выяснили, как создание "суперсолдат" из белых кровяных телец может помочь в борьбе с раком. Исследование было... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:09

2021-02-25T15:09

2021-02-25T15:14

открытия - риа наука

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет выяснили, как создание "суперсолдат" из белых кровяных телец может помочь в борьбе с раком. Исследование было опубликовано в журнале "Molecular Cell".В серии экспериментов описывается ДНК-модифицирующая эпигенетическая терапия, которая преобразовывает иммунные Т-клетки, усиливая их способность убивать раковые клетки.Результаты исследования могут потенциально улучшить проведение иммунотерапии, которая сегодня эффективна далеко не для всех.Ключевым новшеством исследования является использование эпигенетической терапии для воздействия на гены в Т-клетках. Однако в исследовании также рассматривается реакция защитных клеток, что может помочь повысить противоопухолевую активность иммунной системы человека.

https://ria.ru/20210223/rak-1598621951.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука