https://ria.ru/20210225/putin-1599008618.html

Кадыров рассказал об участии Путина в спецоперации против боевиков

Кадыров рассказал об участии Путина в спецоперации против боевиков

Решающий удар по бандитскому подполью в Чечне нанесли при непосредственном участии Владимира Путина, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T21:24

2021-02-25T21:24

2021-02-25T23:29

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

рамзан кадыров

сирия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Решающий удар по бандитскому подполью в Чечне нанесли при непосредственном участии Владимира Путина, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.Накануне президент страны на заседании коллегии ФСБ напомнил, что в Чечне в декабре уничтожили последнюю организованную бандгруппу.Как сообщил Кадыров, Путин держал ход операции под личным контролем и высоко оценил ее итоги.Кроме того, глава республики поблагодарил президента, "под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм".О ликвидации террористического подполья в Чечне Кадыров объявил 20 января после устранения группировки Аслана Бютукаева. Он отметил, что банде ранее дважды удавалось уходить от преследования. Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210222/kadyrov-1598584350.html

https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html

россия

сирия

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, рамзан кадыров, сирия