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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/purim-1598997070.html
Раввины пожелали евреям в Пурим здоровья и призвали "помогать любому"
Раввины пожелали евреям в Пурим здоровья и призвали "помогать любому"
Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравили евреев с праздником Пурим, пожелали им... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:44
2021-02-25T19:44
евреи
религия и мировоззрение
религия
россия
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
берл лазар
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравили евреев с праздником Пурим, пожелали им здоровья и напомнили о необходимости помогать ближним.Еврейская община в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник иудаизма, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя."Есть два варианта поведения в трудный час. Можно пытаться сделать все, чтобы позаботиться о себе, а можно пойти помогать другим. Именно так поступили Мордехай и Эстер: у них было высокое положение, они вполне могли спасти себя, но для них было главное спасти всех. Урок Пурима в том, что именно при таком нашем поведении Бог обязательно поможет. &lt;…&gt; Бывает, что человек не справляется с трудностями, не видит выхода – вот как сейчас, с этой нескончаемой эпидемией коронавируса – но он ни на минуту не должен отчаиваться. И если мы ведем себя правильно, (Бог – ред.) позаботится о том, чтобы все проблемы благополучно разрешились", - приводят слова Берла Лазара в его пресс-службе.Раввин обратил внимание на указание в Талмуде о том, что на Пурим надо "помочь любому, кто протянет руку за помощью". "Не "любому бедному", не "любому нуждающемуся", а просто "любому". Оглядитесь вокруг – сколько людей нуждается именно в моральной поддержке, в том, чтобы почувствовать, что они не одиноки", - призвал Лазар.Раввин Борода также подчеркнул важность помощи ближним. "Чтобы быть добрыми друг с другом, жить в мире и согласии с соседями, молитвы недостаточно, нужно проявлять свою симпатию конкретными делами. Если мы хотим милости по отношению к себе, то не стоит забывать проявлять ее по отношению к другим: помогать нуждающимся, не оставлять тех, кто просит о помощи", - заявил Борода, слова которого приводят в пресс-службе ФЕОР.Он поздравил евреев с праздником, пожелал душевной гармонии и здоровья. "Пусть у каждого из нас всегда будет возможность исполнять заповеди наилучшим образом, радовать близких и друзей, быть милосердными и открытыми к ближнему! Пусть Всевышний одарит вас щедрыми благословениями, ниспошлет крепкое здоровье и душевную гармонию", - подытожил президент ФЕОР.Праздник Пурим начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающей историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться. В еврейской общине России отмечают, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса будут соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Верующих не осудят, если они решать провести этот праздник дома.
https://ria.ru/20210225/purim-1598897755.html
https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html
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евреи, религия, россия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, берл лазар

Раввины пожелали евреям в Пурим здоровья и призвали "помогать любому"

19:44 25.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравили евреев с праздником Пурим, пожелали им здоровья и напомнили о необходимости помогать ближним.
Еврейская община в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник иудаизма, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя.
"Есть два варианта поведения в трудный час. Можно пытаться сделать все, чтобы позаботиться о себе, а можно пойти помогать другим. Именно так поступили Мордехай и Эстер: у них было высокое положение, они вполне могли спасти себя, но для них было главное спасти всех. Урок Пурима в том, что именно при таком нашем поведении Бог обязательно поможет. <…> Бывает, что человек не справляется с трудностями, не видит выхода – вот как сейчас, с этой нескончаемой эпидемией коронавируса – но он ни на минуту не должен отчаиваться. И если мы ведем себя правильно, (Бог – ред.) позаботится о том, чтобы все проблемы благополучно разрешились", - приводят слова Берла Лазара в его пресс-службе.
Гоменташ (уши Амана) - традиционное угощение на Пурим - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 12:24Религия и мировоззрение
Евреи отмечают самый веселый иудейский праздник Пурим
Раввин обратил внимание на указание в Талмуде о том, что на Пурим надо "помочь любому, кто протянет руку за помощью". "Не "любому бедному", не "любому нуждающемуся", а просто "любому". Оглядитесь вокруг – сколько людей нуждается именно в моральной поддержке, в том, чтобы почувствовать, что они не одиноки", - призвал Лазар.
Раввин Борода также подчеркнул важность помощи ближним. "Чтобы быть добрыми друг с другом, жить в мире и согласии с соседями, молитвы недостаточно, нужно проявлять свою симпатию конкретными делами. Если мы хотим милости по отношению к себе, то не стоит забывать проявлять ее по отношению к другим: помогать нуждающимся, не оставлять тех, кто просит о помощи", - заявил Борода, слова которого приводят в пресс-службе ФЕОР.
Он поздравил евреев с праздником, пожелал душевной гармонии и здоровья. "Пусть у каждого из нас всегда будет возможность исполнять заповеди наилучшим образом, радовать близких и друзей, быть милосердными и открытыми к ближнему! Пусть Всевышний одарит вас щедрыми благословениями, ниспошлет крепкое здоровье и душевную гармонию", - подытожил президент ФЕОР.
Праздник Пурим начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающей историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться. В еврейской общине России отмечают, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса будут соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Верующих не осудят, если они решать провести этот праздник дома.
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Раввин Лазар: "Даже в тюрьме человек остается свободным духовно"
 
Религия и мировоззрениеевреиРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииБерл Лазар
 
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