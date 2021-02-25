https://ria.ru/20210225/purim-1598997070.html

Раввины пожелали евреям в Пурим здоровья и призвали "помогать любому"

Раввины пожелали евреям в Пурим здоровья и призвали "помогать любому"

Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравили евреев с праздником Пурим, пожелали им... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T19:44

2021-02-25T19:44

2021-02-25T19:44

евреи

религия и мировоззрение

религия

россия

новости - религия и мировоззрение

александр бородай

федерация еврейских общин россии

берл лазар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/139555/44/1395554415_0:0:1866:1050_1920x0_80_0_0_42104d1856a147c106ece18090caa046.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравили евреев с праздником Пурим, пожелали им здоровья и напомнили о необходимости помогать ближним.Еврейская община в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник иудаизма, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя."Есть два варианта поведения в трудный час. Можно пытаться сделать все, чтобы позаботиться о себе, а можно пойти помогать другим. Именно так поступили Мордехай и Эстер: у них было высокое положение, они вполне могли спасти себя, но для них было главное спасти всех. Урок Пурима в том, что именно при таком нашем поведении Бог обязательно поможет. <…> Бывает, что человек не справляется с трудностями, не видит выхода – вот как сейчас, с этой нескончаемой эпидемией коронавируса – но он ни на минуту не должен отчаиваться. И если мы ведем себя правильно, (Бог – ред.) позаботится о том, чтобы все проблемы благополучно разрешились", - приводят слова Берла Лазара в его пресс-службе.Раввин обратил внимание на указание в Талмуде о том, что на Пурим надо "помочь любому, кто протянет руку за помощью". "Не "любому бедному", не "любому нуждающемуся", а просто "любому". Оглядитесь вокруг – сколько людей нуждается именно в моральной поддержке, в том, чтобы почувствовать, что они не одиноки", - призвал Лазар.Раввин Борода также подчеркнул важность помощи ближним. "Чтобы быть добрыми друг с другом, жить в мире и согласии с соседями, молитвы недостаточно, нужно проявлять свою симпатию конкретными делами. Если мы хотим милости по отношению к себе, то не стоит забывать проявлять ее по отношению к другим: помогать нуждающимся, не оставлять тех, кто просит о помощи", - заявил Борода, слова которого приводят в пресс-службе ФЕОР.Он поздравил евреев с праздником, пожелал душевной гармонии и здоровья. "Пусть у каждого из нас всегда будет возможность исполнять заповеди наилучшим образом, радовать близких и друзей, быть милосердными и открытыми к ближнему! Пусть Всевышний одарит вас щедрыми благословениями, ниспошлет крепкое здоровье и душевную гармонию", - подытожил президент ФЕОР.Праздник Пурим начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающей историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться. В еврейской общине России отмечают, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса будут соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Верующих не осудят, если они решать провести этот праздник дома.

https://ria.ru/20210225/purim-1598897755.html

https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евреи, религия, россия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, берл лазар