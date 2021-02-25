https://ria.ru/20210225/protest-1598931444.html

Грузинская оппозиция готовится к непрерывным акциям протеста

Грузинская оппозиция готовится к непрерывным акциям протеста

Грузинские оппозиционные силы и их сторонники готовятся начать серию непрерывных акций протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:47

2021-02-25T14:47

2021-02-25T14:47

ника мелия

георгий гахария

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

мвд грузии

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598807142_0:99:3067:1824_1920x0_80_0_0_87e26bd63451b317ad90a6838fd925d9.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Грузинские оппозиционные силы и их сторонники готовятся начать серию непрерывных акций протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов, заявил лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава."Завтрашняя акция является началом непрерывного протеста. Протест, в первую очередь, касается политзаключенных, внеочередных выборов, но вопрос стоит в более широком спектре", - заявил Угулава журналистам.Угулава отметил, что оппозиция начнет расставлять палатки, будут пикеты, "коридоры позора". Акции пройдут перед разными госведомствами и в масштабах всей страны."Все средства, предусмотренные конституцией, будут использованы для того, чтобы помочь нам дойти до внеочередных выборов, потому что внеочередные выборы - это единственный выход из этого политического кризиса. Досрочные выборы означают прекращение политических преследований и немедленное освобождение политических заключенных", - заявил Угулава.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.

https://ria.ru/20210225/gruziya-1598879324.html

https://ria.ru/20210224/protesty-1598728368.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ника мелия, георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, грузия, в мире