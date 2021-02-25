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Грузинская оппозиция готовится к непрерывным акциям протеста
Грузинская оппозиция готовится к непрерывным акциям протеста
Грузинские оппозиционные силы и их сторонники готовятся начать серию непрерывных акций протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:47
2021-02-25T14:47
ника мелия
георгий гахария
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
мвд грузии
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Грузинские оппозиционные силы и их сторонники готовятся начать серию непрерывных акций протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов, заявил лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава."Завтрашняя акция является началом непрерывного протеста. Протест, в первую очередь, касается политзаключенных, внеочередных выборов, но вопрос стоит в более широком спектре", - заявил Угулава журналистам.Угулава отметил, что оппозиция начнет расставлять палатки, будут пикеты, "коридоры позора". Акции пройдут перед разными госведомствами и в масштабах всей страны."Все средства, предусмотренные конституцией, будут использованы для того, чтобы помочь нам дойти до внеочередных выборов, потому что внеочередные выборы - это единственный выход из этого политического кризиса. Досрочные выборы означают прекращение политических преследований и немедленное освобождение политических заключенных", - заявил Угулава.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.
https://ria.ru/20210225/gruziya-1598879324.html
https://ria.ru/20210224/protesty-1598728368.html
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ника мелия, георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, грузия, в мире

Грузинская оппозиция готовится к непрерывным акциям протеста

14:47 25.02.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Грузинские оппозиционные силы и их сторонники готовятся начать серию непрерывных акций протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов, заявил лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.
"Завтрашняя акция является началом непрерывного протеста. Протест, в первую очередь, касается политзаключенных, внеочередных выборов, но вопрос стоит в более широком спектре", - заявил Угулава журналистам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Угулава отметил, что оппозиция начнет расставлять палатки, будут пикеты, "коридоры позора". Акции пройдут перед разными госведомствами и в масштабах всей страны.
"Все средства, предусмотренные конституцией, будут использованы для того, чтобы помочь нам дойти до внеочередных выборов, потому что внеочередные выборы - это единственный выход из этого политического кризиса. Досрочные выборы означают прекращение политических преследований и немедленное освобождение политических заключенных", - заявил Угулава.
Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.
Сторонники лидера оппозиционной партии Грузии Единое национальное движение (ЕНД) Никанора Мелия - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Ника МелияГеоргий ГахарияИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движениеМВД ГрузииГрузияВ мире
 
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