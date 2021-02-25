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В "России сегодня" презентовали международный проект "Бессмертная память"
В "России сегодня" презентовали международный проект "Бессмертная память"
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском, 4, прошел круглый стол в формате видеомоста на тему "Нацистский геноцид: новые документы и материалы". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:01
2021-02-25T16:07
россия
нюрнбергский процесс
федеральное архивное агентство (росархив)
риа новости
москва
нюрнберг
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском, 4, прошел круглый стол в формате видеомоста на тему "Нацистский геноцид: новые документы и материалы". Он объединил участников из России, Латвии, Казахстана и Таджикистана — спикеров Ассамблеи народов Евразии и экспертов мультимедийного проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира". Ключевой темой обсуждения стала презентация международного проекта ассамблеи — "Бессмертная память", задача которого выявить и оцифровать весь массив данных из иностранных архивов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против советских граждан. Проект также включит материалы, обнародованные по завершении Нюрнбергского трибунала, который первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.На круглом столе также представили трансмедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира", стартовавший в год 75-летия главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media и в соцсетях ежедневно публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, на русском, немецком, французском и английском языках. Читателям проект представляет уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков трибунала.Участники круглого стола договорились о публикации избранных материалов проекта "Бессмертная память" о преступлениях нацистов против советских граждан на портале nuremberg.media.Ассамблея народов Евразии — международная неправительственная организация, нацеленная на формирование общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия путем развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии на евразийском пространстве. Сейчас она объединяет представителей более 43 стран. Ассамблея заключила 107 партнерских соглашений в сфере культуры, предпринимательства, развития интеграционных связей между народами Евразии и общественной дипломатии. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала "Вести.ru", радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности.Проект создан при участии Мультимедиа Арт музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, а также Госфильмофонда, МХАТ имени Горького и газеты "Правда".РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта Ria.ru составляет более шести миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает девять с половиной миллионов подписчиков.
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россия, нюрнбергский процесс, федеральное архивное агентство (росархив), риа новости, москва, нюрнберг, новости агентства

В "России сегодня" презентовали международный проект "Бессмертная память"

15:01 25.02.2021 (обновлено: 16:07 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУчастники презентации международного проекта "Бессмертная память" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Участники презентации международного проекта Бессмертная память в пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском, 4, прошел круглый стол в формате видеомоста на тему "Нацистский геноцид: новые документы и материалы". Он объединил участников из России, Латвии, Казахстана и Таджикистана — спикеров Ассамблеи народов Евразии и экспертов мультимедийного проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".
Ключевой темой обсуждения стала презентация международного проекта ассамблеи — "Бессмертная память", задача которого выявить и оцифровать весь массив данных из иностранных архивов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против советских граждан. Проект также включит материалы, обнародованные по завершении Нюрнбергского трибунала, который первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.

Андрей Бельянинов, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии: "К сохранению исторической памяти все более активно подключается общественность — российская и мировая. Работа Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" по сохранению исторически ценностного наследия Великой Отечественной и Второй мировой войн одновременно отвечает интересам России и всех стран — победителей и союзников. Востребованность такой общественной структуры становится еще более очевидной, если учесть беспрецедентную антироссийскую пропагандистскую кампанию, развязанную в последние годы. По всему миру стало намного сложнее организовывать и проводить мероприятия, связанные с памятованием даже таких однозначных по своему идеологическому содержанию событий, как разгром фашизма Советским Союзом и странами антигитлеровской коалиции. Важнейшей задачей Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" является создание общего электронного банка документов о нацистских преступлениях, а также создание единой картотеки нацистов и их пособников, совершивших преступления против мира и человечности. Эта достойная научно-организационная задача выпадает на долю нашего поколения. Ее выполнение будет способствовать восстановлению исторической справедливости и станет надежной преградой тем, кто пытается переписать историю, реабилитировать нацизм и очернить великую победу советского народа и всех стран и народов — победителей нацизма".

На круглом столе также представили трансмедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира", стартовавший в год 75-летия главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media и в соцсетях ежедневно публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, на русском, немецком, французском и английском языках.
Читателям проект представляет уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков трибунала.

"Вопрос о документах, раскрывающих преступления нацизма, — один из ключевых для проекта. Мы проводим много времени в архивах, работаем с опубликованными материалами — фото, видео, звук, машинопись. В центре наших публикаций всегда документ. Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой. Поэтому мы с огромным вниманием относимся к этой важнейшей работе по поиску и оцифровке документов, связанных с преступлениями против мирного населения СССР, — этот пласт исторической памяти еще предстоит изучить", — отметила руководитель проекта, журналист и писатель Наталия Осипова.

Участники круглого стола договорились о публикации избранных материалов проекта "Бессмертная память" о преступлениях нацистов против советских граждан на портале nuremberg.media.
Презентация проекта Нюрнберг. Начало мира в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 13:57Культура
Организаторы раскрыли подробности проекта "Нюрнберг. Начало мира"
Ассамблея народов Евразии — международная неправительственная организация, нацеленная на формирование общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия путем развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии на евразийском пространстве. Сейчас она объединяет представителей более 43 стран. Ассамблея заключила 107 партнерских соглашений в сфере культуры, предпринимательства, развития интеграционных связей между народами Евразии и общественной дипломатии.
Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала "Вести.ru", радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности.
Проект создан при участии Мультимедиа Арт музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, а также Госфильмофонда, МХАТ имени Горького и газеты "Правда".
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта Ria.ru составляет более шести миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает девять с половиной миллионов подписчиков.
 
РоссияНюрнбергский процессФедеральное архивное агентство (Росархив)РИА НовостиМоскваНюрнбергНовости агентства
 
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