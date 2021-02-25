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Хозяин пермского отеля "Карамель" получил пять лет колонии
Хозяин пермского отеля "Карамель" получил пять лет колонии
Хозяин пермского отеля "Карамель", где год назад при прорыве трубы пять человек насмерть обварились кипятком, получил 5 лет колонии, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:36
2021-02-25T12:19
чп с прорывом трубы в пермском отеле
пермь
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Хозяин пермского отеля "Карамель", где год назад при прорыве трубы пять человек насмерть обварились кипятком, получил 5 лет колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Как отмечается в релизе СК РФ, 33-летний владелец мини-отеля "Карамель" Сергей Щербаков признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"."Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением гостиничных услуг, на 2 года", - сообщает ГП.В суде установлено, что с 2013 года предприниматель оказывал гостиничные услуги в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале многоквартирного жилого дома в Перми. При этом допускались многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, запрещающих размещать гостиничные номера в подвальных помещениях.В ночь на 20 января 2020 года в результате порыва магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО "Пермская сетевая компания", потоки горячей воды проникли в мини-отель, где находились постояльцы. В результате полученных ожогов пять человек, в том числе малолетняя девочка, скончались на месте, а еще трое получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.Подчеркивается, что иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены на сумму от 1 до 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200121/1563647494.html
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чп с прорывом трубы в пермском отеле, пермь, происшествия

Хозяин пермского отеля "Карамель" получил пять лет колонии

11:36 25.02.2021 (обновлено: 12:19 25.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Хозяин пермского отеля "Карамель", где год назад при прорыве трубы пять человек насмерть обварились кипятком, получил 5 лет колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Как отмечается в релизе СК РФ, 33-летний владелец мини-отеля "Карамель" Сергей Щербаков признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
21 января 2020, 08:00
"Сварились заживо". Что привело к трагедии в пермском хостеле
"Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением гостиничных услуг, на 2 года", - сообщает ГП.
В суде установлено, что с 2013 года предприниматель оказывал гостиничные услуги в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале многоквартирного жилого дома в Перми. При этом допускались многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, запрещающих размещать гостиничные номера в подвальных помещениях.
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек. 20 января 2020 - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января 2020, 11:19
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
В ночь на 20 января 2020 года в результате порыва магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО "Пермская сетевая компания", потоки горячей воды проникли в мини-отель, где находились постояльцы. В результате полученных ожогов пять человек, в том числе малолетняя девочка, скончались на месте, а еще трое получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Подчеркивается, что иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены на сумму от 1 до 3 миллионов рублей.
 
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
 
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