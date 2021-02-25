Хозяин пермского отеля "Карамель" получил пять лет колонии
11:36 25.02.2021 (обновлено: 12:19 25.02.2021)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Хозяин пермского отеля "Карамель", где год назад при прорыве трубы пять человек насмерть обварились кипятком, получил 5 лет колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Как отмечается в релизе СК РФ, 33-летний владелец мини-отеля "Карамель" Сергей Щербаков признан виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".
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"Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением гостиничных услуг, на 2 года", - сообщает ГП.
В суде установлено, что с 2013 года предприниматель оказывал гостиничные услуги в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале многоквартирного жилого дома в Перми. При этом допускались многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, запрещающих размещать гостиничные номера в подвальных помещениях.
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В ночь на 20 января 2020 года в результате порыва магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО "Пермская сетевая компания", потоки горячей воды проникли в мини-отель, где находились постояльцы. В результате полученных ожогов пять человек, в том числе малолетняя девочка, скончались на месте, а еще трое получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Подчеркивается, что иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены на сумму от 1 до 3 миллионов рублей.