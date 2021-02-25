В ОП призвали создавать представительства зарубежных IT-компаний в России
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представительства зарубежных IT-компаний в РФ будут способствовать диалогу и выстраиванию уважительного отношения к российскому законодательству, с необходимостью актуализации цифрового регулирования сталкивается большинство стран, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.
"Необходимы действенные инструменты для того, чтобы правовые нормы исполнялись. Представительства... зарубежных IT-компаний должно здесь каким-то образом иметь место. В этом смысле такие представительства... очень важны, потому что это возможность вести диалог с иностранными IT-площадками и выстроить уважительное отношение к российскому правопорядку", - рассказал Виноградов на круглом столе "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных ИТ-компаний".
Сейчас большинство стран, по словам общественника, сталкиваются с необходимостью актуализировать цифровое регулирование. В частности, он привел в пример Австралию, где по инициативе властей страны готовились изменения в законодательстве, согласно которым технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.
"В том числе (стоит) вопрос об уплате налогов. В этом смысле, мне кажется, есть о чем вести диалог. И важно его все-таки перевести в цивилизованное русло. Для этого нужны представительства", - отметил Виноградов.