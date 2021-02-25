https://ria.ru/20210225/predstavitelstva-1598899545.html

В ОП призвали создавать представительства зарубежных IT-компаний в России

В ОП призвали создавать представительства зарубежных IT-компаний в России

Представительства зарубежных IT-компаний в РФ будут способствовать диалогу и выстраиванию уважительного отношения к российскому законодательству, с... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:32

2021-02-25T12:32

2021-02-25T12:32

россия

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представительства зарубежных IT-компаний в РФ будут способствовать диалогу и выстраиванию уважительного отношения к российскому законодательству, с необходимостью актуализации цифрового регулирования сталкивается большинство стран, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.Сейчас большинство стран, по словам общественника, сталкиваются с необходимостью актуализировать цифровое регулирование. В частности, он привел в пример Австралию, где по инициативе властей страны готовились изменения в законодательстве, согласно которым технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент."В том числе (стоит) вопрос об уплате налогов. В этом смысле, мне кажется, есть о чем вести диалог. И важно его все-таки перевести в цивилизованное русло. Для этого нужны представительства", - отметил Виноградов.

https://ria.ru/20210225/kompanii-1598895166.html

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россия, общественная палата рф, общество