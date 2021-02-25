Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/predstavitelstva-1598899545.html
В ОП призвали создавать представительства зарубежных IT-компаний в России
В ОП призвали создавать представительства зарубежных IT-компаний в России
Представительства зарубежных IT-компаний в РФ будут способствовать диалогу и выстраиванию уважительного отношения к российскому законодательству, с... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:32
2021-02-25T12:32
россия
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представительства зарубежных IT-компаний в РФ будут способствовать диалогу и выстраиванию уважительного отношения к российскому законодательству, с необходимостью актуализации цифрового регулирования сталкивается большинство стран, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.Сейчас большинство стран, по словам общественника, сталкиваются с необходимостью актуализировать цифровое регулирование. В частности, он привел в пример Австралию, где по инициативе властей страны готовились изменения в законодательстве, согласно которым технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент."В том числе (стоит) вопрос об уплате налогов. В этом смысле, мне кажется, есть о чем вести диалог. И важно его все-таки перевести в цивилизованное русло. Для этого нужны представительства", - отметил Виноградов.
https://ria.ru/20210225/kompanii-1598895166.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общественная палата рф, общество

В ОП призвали создавать представительства зарубежных IT-компаний в России

12:32 25.02.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представительства зарубежных IT-компаний в РФ будут способствовать диалогу и выстраиванию уважительного отношения к российскому законодательству, с необходимостью актуализации цифрового регулирования сталкивается большинство стран, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.
"Необходимы действенные инструменты для того, чтобы правовые нормы исполнялись. Представительства... зарубежных IT-компаний должно здесь каким-то образом иметь место. В этом смысле такие представительства... очень важны, потому что это возможность вести диалог с иностранными IT-площадками и выстроить уважительное отношение к российскому правопорядку", - рассказал Виноградов на круглом столе "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных ИТ-компаний".
Сейчас большинство стран, по словам общественника, сталкиваются с необходимостью актуализировать цифровое регулирование. В частности, он привел в пример Австралию, где по инициативе властей страны готовились изменения в законодательстве, согласно которым технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.
"В том числе (стоит) вопрос об уплате налогов. В этом смысле, мне кажется, есть о чем вести диалог. И важно его все-таки перевести в цивилизованное русло. Для этого нужны представительства", - отметил Виноградов.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 12:15
В ОП призвали уравнять российские и иностранные IT-компании
 
РоссияОбщественная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния