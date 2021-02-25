https://ria.ru/20210225/pozner-1599000203.html

В РПЦ осудили угрозы Познеру из-за его мнения о православии в России

В РПЦ осудили угрозы Познеру из-за его мнения о православии в России

Угрозы в адрес журналиста Владимира Познера за высказывание о христианстве несовместимы с христианством, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:06

2021-02-25T20:06

2021-02-25T20:06

религия и мировоззрение

россия

вахтанг кипшидзе

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

владимир познер

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Угрозы в адрес журналиста Владимира Познера за высказывание о христианстве несовместимы с христианством, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу "Серафим" прокомментировал свое высказывание о "негативном влиянии" православной веры на развитие России. По его словам, основные направления в христианстве — католицизм, протестантизм и православие — по-разному сказались на народах, исповедующих эти конфессии. По его мнению, "в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических, в католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех", причем такое положение дел, как утверждает Познер, обусловлено "именно религией, а не чем-то другим"."Угрозы в адрес В.В.Познера никак не совместимы с Евангелием и христианской верой. Если в дискуссии (да и вообще в жизни) с атеистами мы хотим показать себя христианами, то мы должны следовать Христу, а не угрожать расправой человеку, который, по нашему убеждению, ошибается. Культура дискуссии полезна всем: и верующим, и неверующим", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его мнению, социально-экономическое развитие - это "всегда результат многих факторов, и отнюдь не только религиозного". "Хотя и в этом случае выбор князя Владимира для X века был максимальным из возможных, скажем так", - заметил представитель Русской церкви."Конечно, я никак не могу с ней согласиться (с мнением Познера – ред.): не только как верующий человек, но и как культуролог. А культуры принято оценивать по вершинам. Наши вершины: Рублев, Достоевский, Пушкин, Толстой, Чайковский, Бердяев и многие другие — неотделимы от христианского сознания, от православных ценностей", - заключил Легойда.Ранее замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что его позиция "не подлежит рассмотрению в правоохранительных органах"."Не вижу уголовно-правового измерения в этой ситуации я еще и потому, что оставляю за собой право в ответ назвать атеистический выбор Познера глубочайшей личной трагедией для него самого. В этом и заключается свобода слова, свобода критики мировоззренческих позиций, которая вполне сочетается с юридически и нравственно оправданным запретом оскорбления чувств верующих людей", - написал Кипшидзе в своем Telegram.

https://ria.ru/20210118/pozner-1593592634.html

https://ria.ru/20201126/sinod-1586340310.html

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россия, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, владимир познер