https://ria.ru/20210225/pozner-1598858094.html

Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия

Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия

Телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу "Серафим" прокомментировал свое ранее высказывание о "негативном влиянии" православной веры на развитие... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T02:28

2021-02-25T02:28

2021-02-25T02:37

религия и мировоззрение

россия

русская православная церковь

александр абрамов

владимир познер

лондон

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу "Серафим" прокомментировал свое ранее высказывание о "негативном влиянии" православной веры на развитие России.В ходе дискуссии журналисту напомнили, что в прошлом тот назвал принятие этой религии "одной из величайших трагедий" для страны.Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве — католицизм, протестантизм и православие — якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий.Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии — Константинополь — была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.

https://ria.ru/20201126/sinod-1586340310.html

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россия, русская православная церковь, александр абрамов, владимир познер, лондон