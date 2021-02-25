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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/pozner-1598858094.html
Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
Телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу "Серафим" прокомментировал свое ранее высказывание о "негативном влиянии" православной веры на развитие... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T02:28
2021-02-25T02:37
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
александр абрамов
владимир познер
лондон
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу "Серафим" прокомментировал свое ранее высказывание о "негативном влиянии" православной веры на развитие России.В ходе дискуссии журналисту напомнили, что в прошлом тот назвал принятие этой религии "одной из величайших трагедий" для страны.Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве — католицизм, протестантизм и православие — якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий.Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии — Константинополь — была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.
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россия, русская православная церковь, александр абрамов, владимир познер, лондон

Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия

02:28 25.02.2021 (обновлено: 02:37 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу "Серафим" прокомментировал свое ранее высказывание о "негативном влиянии" православной веры на развитие России.
В ходе дискуссии журналисту напомнили, что в прошлом тот назвал принятие этой религии "одной из величайших трагедий" для страны.
Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве — католицизм, протестантизм и православие — якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий.

"Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим", — выразил мнение Познер.

Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии — Константинополь — была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.

"Царская Россия образца начала XX века — это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятерку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно", — подчеркнул Абрамов.

Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.
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