https://ria.ru/20210225/pozhar-1598865342.html
В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре
В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре
Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ульяновской области. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:52
2021-02-25T08:52
2021-02-25T16:36
ульяновская область
димитровград
происшествия
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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ульяновской области.По данным ГУМЧС по Ульяновской области, кирпичный жилой дом в Димитровграде на улице Тухачевского загорелся ночью в четверг, в результате пожара дом был уничтожен на площади 80 квадратных метров, из него самостоятельно эвакуировались четыре человека.
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Пожар в жилом доме в Димитровграде
Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело. Кирпичный жилой дом на улице Тухачевского загорелся ночью в четверг, 25 февраля.
2021-02-25T08:52
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ульяновская область, димитровград, происшествия