https://ria.ru/20210225/pozhar-1598865342.html

В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре

В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре

Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ульяновской области. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:52

2021-02-25T08:52

2021-02-25T16:36

ульяновская область

димитровград

происшествия

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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ульяновской области.По данным ГУМЧС по Ульяновской области, кирпичный жилой дом в Димитровграде на улице Тухачевского загорелся ночью в четверг, в результате пожара дом был уничтожен на площади 80 квадратных метров, из него самостоятельно эвакуировались четыре человека.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

ульяновская область

димитровград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в жилом доме в Димитровграде Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело. Кирпичный жилой дом на улице Тухачевского загорелся ночью в четверг, 25 февраля. 2021-02-25T08:52 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, димитровград, происшествия