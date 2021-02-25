Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/pozhar-1598865342.html
В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре
В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре
Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ульяновской области. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:52
2021-02-25T16:36
ульяновская область
димитровград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598873751_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_166a90213f5d73d4837f8f32b324dd35.jpg
САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ульяновской области.По данным ГУМЧС по Ульяновской области, кирпичный жилой дом в Димитровграде на улице Тухачевского загорелся ночью в четверг, в результате пожара дом был уничтожен на площади 80 квадратных метров, из него самостоятельно эвакуировались четыре человека.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
ульяновская область
димитровград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пожар в жилом доме в Димитровграде
Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело. Кирпичный жилой дом на улице Тухачевского загорелся ночью в четверг, 25 февраля.
2021-02-25T08:52
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598873751_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_037f8ad4f560b5ae0f2679f677543ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновская область, димитровград, происшествия

В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре

08:52 25.02.2021 (обновлено: 16:36 25.02.2021)
 
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре в Димитровграде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Ульяновской области.
По данным ГУМЧС по Ульяновской области, кирпичный жилой дом в Димитровграде на улице Тухачевского загорелся ночью в четверг, в результате пожара дом был уничтожен на площади 80 квадратных метров, из него самостоятельно эвакуировались четыре человека.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту гибели 24-летнего мужчины и годовалого ребенка в результате пожара в доме в городе Димитровграде (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
 
Ульяновская областьДимитровградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния