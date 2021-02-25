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В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы
В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы
Руководство школы в Пензе обращалось в полицию для проверки постов ученицы в соцсети на наличие признаков экстремизма "для пресечения возможного вовлечения... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:02
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Руководство школы в Пензе обращалось в полицию для проверки постов ученицы в соцсети на наличие признаков экстремизма "для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы №66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные несогласованной акцией КПРФ в Пензе 23 февраля. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция по заявлению руководства школы провела проверку и передала ее материалы по подследственности в СК. Ранее в мэрии отметили, что девочка после этого по своей инициативе сменила школу.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия

В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы

18:02 25.02.2021
 
© Фото : Министерство образования Пензенской областиМонумент воинской и трудовой славы в Пензе
Монумент воинской и трудовой славы в Пензе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Министерство образования Пензенской области
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Руководство школы в Пензе обращалось в полицию для проверки постов ученицы в соцсети на наличие признаков экстремизма "для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы №66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные несогласованной акцией КПРФ в Пензе 23 февраля. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция по заявлению руководства школы провела проверку и передала ее материалы по подследственности в СК. Ранее в мэрии отметили, что девочка после этого по своей инициативе сменила школу.
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"Необходимо отметить, что ранее средняя школа №66 города Пензы обратилась в правоохранительные органы в связи с публикацией (постов) как орган системы профилактики. Главная цель обращения - получение экспертной оценки ситуации для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия", - сказала собеседница агентства.

 
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