https://ria.ru/20210225/posty-1598978604.html

В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы

В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы

Руководство школы в Пензе обращалось в полицию для проверки постов ученицы в соцсети на наличие признаков экстремизма "для пресечения возможного вовлечения... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:02

2021-02-25T18:02

2021-02-25T18:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Руководство школы в Пензе обращалось в полицию для проверки постов ученицы в соцсети на наличие признаков экстремизма "для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы №66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные несогласованной акцией КПРФ в Пензе 23 февраля. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция по заявлению руководства школы провела проверку и передала ее материалы по подследственности в СК. Ранее в мэрии отметили, что девочка после этого по своей инициативе сменила школу.

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия