В Пензе объяснили обращение школы в полицию из-за постов ученицы
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Руководство школы в Пензе обращалось в полицию для проверки постов ученицы в соцсети на наличие признаков экстремизма "для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы №66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные несогласованной акцией КПРФ в Пензе 23 февраля. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция по заявлению руководства школы провела проверку и передала ее материалы по подследственности в СК. Ранее в мэрии отметили, что девочка после этого по своей инициативе сменила школу.
"Необходимо отметить, что ранее средняя школа №66 города Пензы обратилась в правоохранительные органы в связи с публикацией (постов) как орган системы профилактики. Главная цель обращения - получение экспертной оценки ситуации для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия", - сказала собеседница агентства.