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В Москве могут усилить охрану посольства Армении
В Москве могут усилить охрану посольства Армении
Посольство Армении в Москве на фоне сообщений об обострении ситуации в Ереване не исключает усиления охраны, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:16
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Посольство Армении в Москве на фоне сообщений об обострении ситуации в Ереване не исключает усиления охраны, заявили РИА Новости в дипмиссии.Ранее на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе и обострения внутриполитической ситуации в стране у здания дипмиссии в Армянском переулке периодически проходили акции протеста.Генштаб вооруженных сил Армении ранее потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".В посольстве РФ в Ереване заявили РИА Новости, что пока не комментируют ситуацию.
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, в мире

В Москве могут усилить охрану посольства Армении

12:16 25.02.2021 (обновлено: 14:08 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве
Сотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Посольство Армении в Москве на фоне сообщений об обострении ситуации в Ереване не исключает усиления охраны, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"По мере необходимости будут приняты соответствующие адекватные меры", - заявил собеседник агентства.
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 12:14
Президент Армении пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба
Ранее на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе и обострения внутриполитической ситуации в стране у здания дипмиссии в Армянском переулке периодически проходили акции протеста.
Генштаб вооруженных сил Армении ранее потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.
Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
В посольстве РФ в Ереване заявили РИА Новости, что пока не комментируют ситуацию.
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянВ мире
 
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