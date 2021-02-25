Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию в этом году может иметь социальную направленность и содержать большой внешнеполитический блок, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Он полагает, что серьезные идеи по изменению конституции в этом году в послании вряд ли прозвучат.
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"Не будет такой мощной перезагрузки политсистемы. Но я думаю, что это будет социальное послание на фоне того, что происходило в последний год, связанный с пандемией. А Путин, как известно, такой общероссийский психотерапевт, он, понятно, будет пытаться, и я думаю, у него это может получиться, он чувствует вот эту нить, этот нерв, выступить в роли такого успокоителя. Ребята, все будет хорошо, мы вышли из этой беды, мы вышли из этой проблемы, давайте вперед, будем формировать новую Думу, новую власть, вместе идти к этому будущему", - сказал Чеснаков в эфире "Эха Москвы".
По его мнению, возможен также и дополнительный электоральный сигнал отдельно от послания.
"Я ожидаю скорее форматирования тех смыслов, которые уже были, и их упаковку в новом виде. Я не думаю, что может предложить что-то уж совсем оригинальное. И кстати не факт, что людям это сейчас нужно, людям нужны не какие-то оригинальные идеи, которые выводят их из зоны комфорта, а наоборот, чтобы убрали все поводы для дискомфорта", - пояснил эксперт.
Он предположил, что в послании также будет довольно большой блок по внешнеполитической проблематике в связи с необходимостью противостоять разного рода вмешательствам во внутренние дела России.
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