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Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию в этом году может иметь социальную направленность и содержать большой внешнеполитический блок, заявил руководитель... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:18
2021-02-25T17:18
россия
федеральное собрание рф
алексей чеснаков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию в этом году может иметь социальную направленность и содержать большой внешнеполитический блок, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.Он полагает, что серьезные идеи по изменению конституции в этом году в послании вряд ли прозвучат."Не будет такой мощной перезагрузки политсистемы. Но я думаю, что это будет социальное послание на фоне того, что происходило в последний год, связанный с пандемией. А Путин, как известно, такой общероссийский психотерапевт, он, понятно, будет пытаться, и я думаю, у него это может получиться, он чувствует вот эту нить, этот нерв, выступить в роли такого успокоителя. Ребята, все будет хорошо, мы вышли из этой беды, мы вышли из этой проблемы, давайте вперед, будем формировать новую Думу, новую власть, вместе идти к этому будущему", - сказал Чеснаков в эфире "Эха Москвы".По его мнению, возможен также и дополнительный электоральный сигнал отдельно от послания."Я ожидаю скорее форматирования тех смыслов, которые уже были, и их упаковку в новом виде. Я не думаю, что может предложить что-то уж совсем оригинальное. И кстати не факт, что людям это сейчас нужно, людям нужны не какие-то оригинальные идеи, которые выводят их из зоны комфорта, а наоборот, чтобы убрали все поводы для дискомфорта", - пояснил эксперт.Он предположил, что в послании также будет довольно большой блок по внешнеполитической проблематике в связи с необходимостью противостоять разного рода вмешательствам во внутренние дела России.
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россия, федеральное собрание рф, алексей чеснаков, владимир путин, политика

Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию

17:18 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию в этом году может иметь социальную направленность и содержать большой внешнеполитический блок, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Он полагает, что серьезные идеи по изменению конституции в этом году в послании вряд ли прозвучат.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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"Не будет такой мощной перезагрузки политсистемы. Но я думаю, что это будет социальное послание на фоне того, что происходило в последний год, связанный с пандемией. А Путин, как известно, такой общероссийский психотерапевт, он, понятно, будет пытаться, и я думаю, у него это может получиться, он чувствует вот эту нить, этот нерв, выступить в роли такого успокоителя. Ребята, все будет хорошо, мы вышли из этой беды, мы вышли из этой проблемы, давайте вперед, будем формировать новую Думу, новую власть, вместе идти к этому будущему", - сказал Чеснаков в эфире "Эха Москвы".
По его мнению, возможен также и дополнительный электоральный сигнал отдельно от послания.
"Я ожидаю скорее форматирования тех смыслов, которые уже были, и их упаковку в новом виде. Я не думаю, что может предложить что-то уж совсем оригинальное. И кстати не факт, что людям это сейчас нужно, людям нужны не какие-то оригинальные идеи, которые выводят их из зоны комфорта, а наоборот, чтобы убрали все поводы для дискомфорта", - пояснил эксперт.
Он предположил, что в послании также будет довольно большой блок по внешнеполитической проблематике в связи с необходимостью противостоять разного рода вмешательствам во внутренние дела России.
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
24 января 2020, 13:08Инфографика
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
 
РоссияФедеральное собрание РФАлексей ЧеснаковВладимир ПутинПолитика
 
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