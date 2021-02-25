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Вильфанд рассказал о стремительном потеплении в ряде регионов
Вильфанд рассказал о стремительном потеплении в ряде регионов
Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, сопровождающееся низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T00:12
2021-02-25T00:35
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, сопровождающееся низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также предупредил, что в четверг будет мокрый снег и дождь, усиление ветра. Такое изменение погоды будет характерно для центра европейской части страны. Собеседник агентства также подчеркнул, что потепление нельзя считать началом весны."Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно", — отметил метеоролог.По словам Вильфанда, в ночь на понедельник температуры будут отрицательными, усилится гололедица. Днем будет около нулевой отметки."Существенно повысится температура в Черноземье, на юге. Ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов. Я имею ввиду Крым и Краснодарский край", — сказал Вильфанд.В пятницу там ожидается температура +10-12 градусов, однако уже в воскресенье снова похолодает, заключил руководитель Гидрометцентра.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество

Вильфанд рассказал о стремительном потеплении в ряде регионов

00:12 25.02.2021 (обновлено: 00:35 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, сопровождающееся низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже завтра (в четверг. — Прим. ред.), в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса. Я не знаю будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака", — заявил Вильфанд.

Он также предупредил, что в четверг будет мокрый снег и дождь, усиление ветра. Такое изменение погоды будет характерно для центра европейской части страны. Собеседник агентства также подчеркнул, что потепление нельзя считать началом весны.
"Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно", — отметил метеоролог.
По словам Вильфанда, в ночь на понедельник температуры будут отрицательными, усилится гололедица. Днем будет около нулевой отметки.
"Существенно повысится температура в Черноземье, на юге. Ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов. Я имею ввиду Крым и Краснодарский край", — сказал Вильфанд.
В пятницу там ожидается температура +10-12 градусов, однако уже в воскресенье снова похолодает, заключил руководитель Гидрометцентра.
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