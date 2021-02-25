https://ria.ru/20210225/pogoda-1598854650.html

Вильфанд рассказал о стремительном потеплении в ряде регионов

Вильфанд рассказал о стремительном потеплении в ряде регионов

Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, сопровождающееся низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T00:12

2021-02-25T00:12

2021-02-25T00:35

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление, сопровождающееся низкими облаками, мокрыми осадками и гололедицей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также предупредил, что в четверг будет мокрый снег и дождь, усиление ветра. Такое изменение погоды будет характерно для центра европейской части страны. Собеседник агентства также подчеркнул, что потепление нельзя считать началом весны."Что важно, в связи с потеплением усиливается гололед… Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно", — отметил метеоролог.По словам Вильфанда, в ночь на понедельник температуры будут отрицательными, усилится гололедица. Днем будет около нулевой отметки."Существенно повысится температура в Черноземье, на юге. Ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов. Я имею ввиду Крым и Краснодарский край", — сказал Вильфанд.В пятницу там ожидается температура +10-12 градусов, однако уже в воскресенье снова похолодает, заключил руководитель Гидрометцентра.

https://ria.ru/20210224/opasnost-1598717087.html

москва

краснодарский край

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество