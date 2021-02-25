https://ria.ru/20210225/podmoskove-1598894211.html

В Подмосковье пусковая установка С-400 попала в массовое ДТП

В Подмосковье пусковая установка С-400 попала в массовое ДТП

На Можайском шоссе, в районе города Голицыно, военный грузовик попал в массовое ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:08

2021-02-25T12:08

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гумвд

с-400 «триумф»

голицыно

происшествия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Можайском шоссе, в районе города Голицыно, военный грузовик попал в массовое ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.По словам собеседника агентства, грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями, при этом никто не пострадал.На видео, появившемся в соцсетях, видно, что в аварию попали как минимум пять автомобилей: гражданский грузовик, два легковых авто, машина военной автоинспекции и военный грузовик — предположительно, с пусковой установкой зенитной системы С-400.Действительно ли речь идет об С-400, в ГУ МВД не уточнили.

голицыно

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ДТП с участием пусковой установки С-400 На Можайском шоссе в Подмосковье произошло необычное ДТП: столкнулись установка из состава зенитно-ракетной системы С-400, автомобиль военной автоинспекции, несколько легковушек и КамАЗ. 2021-02-25T12:08 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, гумвд, с-400 «триумф», голицыно, происшествия