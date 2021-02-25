https://ria.ru/20210225/podmoskove-1598894211.html
В Подмосковье пусковая установка С-400 попала в массовое ДТП
В Подмосковье пусковая установка С-400 попала в массовое ДТП
На Можайском шоссе, в районе города Голицыно, военный грузовик попал в массовое ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:08
2021-02-25T12:08
2021-02-25T14:34
гумвд
с-400 «триумф»
голицыно
происшествия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Можайском шоссе, в районе города Голицыно, военный грузовик попал в массовое ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.По словам собеседника агентства, грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями, при этом никто не пострадал.На видео, появившемся в соцсетях, видно, что в аварию попали как минимум пять автомобилей: гражданский грузовик, два легковых авто, машина военной автоинспекции и военный грузовик — предположительно, с пусковой установкой зенитной системы С-400.Действительно ли речь идет об С-400, в ГУ МВД не уточнили.
голицыно
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры ДТП с участием пусковой установки С-400
На Можайском шоссе в Подмосковье произошло необычное ДТП: столкнулись установка из состава зенитно-ракетной системы С-400, автомобиль военной автоинспекции, несколько легковушек и КамАЗ.
2021-02-25T12:08
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, гумвд, с-400 «триумф», голицыно, происшествия