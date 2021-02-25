https://ria.ru/20210225/pensii-1598865136.html

Большинство россиян хотят получать пенсию от работодателя

Большинство россиян хотят получать пенсию от работодателя

Большинство жителей России хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:47

2021-02-25T08:47

2021-02-25T12:55

работа.ру

сбербанк россии

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство жителей России хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.Так, 84 процента респондентов выступили за получение пенсии от работодателя. При этом более трети опрошенных хотят, чтобы эта сумма составляла не менее 30 тысяч рублей в месяц. Эксперты выяснили, что большинство желающих получать дополнительную пенсию — люди в возрасте от 36 до 55 лет (85 процентов). Согласно результатам опроса, люди в возрасте старше 56 лет меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП), так как, по мнению экспертов, они не успеют сделать накопления до завершения карьеры вместе с работодателем. Всего организаторы опросили более 3,5 тысячи жителей страны. Только три процента респондентов являются участниками КПП.Ранее Минтруд направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников.

https://ria.ru/20210223/pensionery-1598622369.html

https://ria.ru/20210213/pensii-1597301598.html

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2021

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работа.ру, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), общество