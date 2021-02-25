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Большинство россиян хотят получать пенсию от работодателя
Большинство россиян хотят получать пенсию от работодателя
Большинство жителей России хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:47
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство жителей России хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.Так, 84 процента респондентов выступили за получение пенсии от работодателя. При этом более трети опрошенных хотят, чтобы эта сумма составляла не менее 30 тысяч рублей в месяц. Эксперты выяснили, что большинство желающих получать дополнительную пенсию — люди в возрасте от 36 до 55 лет (85 процентов). Согласно результатам опроса, люди в возрасте старше 56 лет меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП), так как, по мнению экспертов, они не успеют сделать накопления до завершения карьеры вместе с работодателем. Всего организаторы опросили более 3,5 тысячи жителей страны. Только три процента респондентов являются участниками КПП.Ранее Минтруд направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников.
https://ria.ru/20210223/pensionery-1598622369.html
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работа.ру, сбербанк россии, рбк (медиагруппа), общество

Большинство россиян хотят получать пенсию от работодателя

08:47 25.02.2021 (обновлено: 12:55 25.02.2021)
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство жителей России хотели бы получать дополнительную корпоративную пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.
Так, 84 процента респондентов выступили за получение пенсии от работодателя. При этом более трети опрошенных хотят, чтобы эта сумма составляла не менее 30 тысяч рублей в месяц.
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Эксперты выяснили, что большинство желающих получать дополнительную пенсию — люди в возрасте от 36 до 55 лет (85 процентов).
Согласно результатам опроса, люди в возрасте старше 56 лет меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам (КПП), так как, по мнению экспертов, они не успеют сделать накопления до завершения карьеры вместе с работодателем.
Всего организаторы опросили более 3,5 тысячи жителей страны. Только три процента респондентов являются участниками КПП.
Ранее Минтруд направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников.
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Работа.руСбербанк РоссииРБК (медиагруппа)Общество
 
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