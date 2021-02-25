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Пашинян объявил о прекращении своей акции
Пашинян объявил о прекращении своей акции
Премьер Армении Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:23
2021-02-25T17:30
политика
ситуация в армении
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям, передает корреспондент РИА Новости.Пашинян второй раз за день возглавил шествие своих сторонников по улицам Еревана. Его сопровождали супруга, дети, а также усиленные наряды полиции. Полицейские шли в "сцепке" впереди и сзади Пашиняна, таким образом перекрывая доступ к премьеру "нежелательных лиц". За оцеплением шествовал народ в количестве примерно тысячи человек. Премьер провел сторонников по центральным улицам столицы, из открытых окон домов ему либо махали, либо приветствовали свистом.Спустя примерно час Пашинян заявил о прекращении акции и пригласил политические силы Армении начать консультации. "Мы с сегодняшнего дня прекращаем свои акции и ожидаем, что наши оппозиционные партнеры также прекратят", - сказал премьер. Он сообщил также, что возвращается в здание правительства.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210225/erevan-1598951255.html
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политика, ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян объявил о прекращении своей акции

17:23 25.02.2021 (обновлено: 17:30 25.02.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян объявил о прекращении шествия его сторонников и призвал политические силы республики к консультациям, передает корреспондент РИА Новости.
Пашинян второй раз за день возглавил шествие своих сторонников по улицам Еревана. Его сопровождали супруга, дети, а также усиленные наряды полиции. Полицейские шли в "сцепке" впереди и сзади Пашиняна, таким образом перекрывая доступ к премьеру "нежелательных лиц". За оцеплением шествовал народ в количестве примерно тысячи человек. Премьер провел сторонников по центральным улицам столицы, из открытых окон домов ему либо махали, либо приветствовали свистом.
Спустя примерно час Пашинян заявил о прекращении акции и пригласил политические силы Армении начать консультации. "Мы с сегодняшнего дня прекращаем свои акции и ожидаем, что наши оппозиционные партнеры также прекратят", - сказал премьер. Он сообщил также, что возвращается в здание правительства.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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