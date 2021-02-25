https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598958054.html

Пашинян призвал оппозицию прекратить протесты

Пашинян призвал оппозицию прекратить протесты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:34

2021-02-25T16:34

2021-02-25T17:08

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.В четверг в Ереване проходят несколько акций - как в поддержку Пашиняна, так и его оппонентов, выступающих за отставку премьера. Периодически между ними происходят столкновения.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире