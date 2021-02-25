https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598909927.html
Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении
Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении
Премьер Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:12
2021-02-25T13:12
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
армен саркисян
ереван
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армения
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер"."Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи - якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598907117.html
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ситуация в армении, армен саркисян, ереван, никол пашинян, армения, в мире