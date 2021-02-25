https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598909045.html
Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"
Пашинян заявил, что уволенные им военачальники остаются его "братьями"
Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что требование вооруженных сил о его отставке было... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:07
2021-02-25T13:07
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
политика
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян, вышедший к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, заявил, что требование вооруженных сил о его отставке было эмоциональным решением. Он отметил, что ситуация в стране управляемая.Говоря об угрозах гражданских столкновений, он отметил, что "опасность столкновений всегда есть, ситуация напряженная". "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов. Но есть вопросы, которые нужно обсуждать обязательно", - отметил премьер.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598899681.html
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ситуация в армении, политика, никол пашинян, армения, в мире