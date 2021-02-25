https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598907117.html

Партия "Процветающая Армения" призвала Пашиняна к отставке

Партия "Процветающая Армения" призвала Пашиняна к отставке

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" назвала заявление генштаба с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиянан переломным и призвала главу... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:01

2021-02-25T13:01

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

никол пашинян

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Оппозиционная партия "Процветающая Армения" назвала заявление генштаба с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиянан переломным и призвала главу правительства незамедлительно уйти в отставку.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер"."Заявление вооруженных сил и генерального штаба встать рядом с народом и государственностью является переломным. Мы призываем Никола Пашиняна не идти на гражданскую войну, не проливать внутри страны армянскую кровь, не сеять вражду между армянами. У Никола Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений", - говорится в заявлении партии.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598899681.html

армения

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