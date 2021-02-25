https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598893920.html

В правительстве Армении рассказали, где находится Пашинян

В правительстве Армении рассказали, где находится Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, к отставке которого призвали военные, в настоящее время находится в здании правительства страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:07

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ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, к отставке которого призвали военные, в настоящее время находится в здании правительства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина."Да", - ответил представитель пресс-службы на вопрос, находится ли Пашинян в здании правительства.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598885828.html

армения

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Толпа собирается у здания правительства Армении Кадры корреспондента Спутник.Армения из Еревана. У дома правительства Армении уже собираются люди. Ожидается, что Пашинян выйдет к ним в 16.00. 2021-02-25T12:07 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире