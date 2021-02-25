https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598885828.html

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина попыткой военного переворота. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:23

2021-02-25T11:23

2021-02-25T14:09

ситуация в армении

политика

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592634633_0:0:2686:1511_1920x0_80_0_0_089b3d89d1d879221eeaadd3aab4e684.jpg

ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина попыткой военного переворота.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

https://ria.ru/20210224/armeniya-1598853481.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, политика, никол пашинян, армения, в мире