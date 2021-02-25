https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598885828.html
Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота
Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина попыткой военного переворота. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:23
2021-02-25T11:23
2021-02-25T14:09
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политика
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина попыткой военного переворота.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.
https://ria.ru/20210224/armeniya-1598853481.html
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ситуация в армении, политика, никол пашинян, армения, в мире