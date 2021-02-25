Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности
10:18 25.02.2021 (обновлено: 14:09 25.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг заявил о намерении укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии.
Он сообщил, что собирается в четверг подписать решение о формировании возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займется созданием графика дорожной карты реформирования вооруженных сил.
"Хочу подчеркнуть, что мы в этом процессе намерены установить более тесное сотрудничество с нашим партнером номер один в сфере безопасности - Российской Федерацией. Уверены, что в результате указанного процесса это сотрудничество станет более эффективным в сферах безопасности, военного и военно-технического взаимодействия", - заявил Пашинян.
Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил РИА Новости, что проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены российские коллеги. По его словам, процесс военного строительства непрерывен в принципе, а сложившаяся сегодня военно-политическая ситуация на Южном Кавказе определяет проводимые реформы национальных вооруженных сил необратимым и неоспоримым приоритетом.
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Министр добавил, что с учетом боевого опыта будут кардинально пересмотрены вопросы: оптимизации боевого и численного состава с учетом задач по предназначению, прежде всего посредством увеличения боевого компонента; избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям; сохранения кадрового потенциала, повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту.
При этом, по его словам, основные усилия будут направлены на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии. Арутюнян напомнил, что с 25 по 30 января в соответствии с двусторонними договоренностями в Армении находилась представительная делегация министерства обороны Российской Федерации для оказания содействия по вопросам реформирования и модернизации ВС Армении.