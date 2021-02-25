https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598874393.html

Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности

Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг заявил о намерении укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности, в частности, в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:18

2021-02-25T10:18

2021-02-25T14:09

ситуация в армении

никол пашинян

безопасность

политика

россия

армения

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг заявил о намерении укрепить сотрудничество с РФ в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии.Он сообщил, что собирается в четверг подписать решение о формировании возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займется созданием графика дорожной карты реформирования вооруженных сил.Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил РИА Новости, что проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены российские коллеги. По его словам, процесс военного строительства непрерывен в принципе, а сложившаяся сегодня военно-политическая ситуация на Южном Кавказе определяет проводимые реформы национальных вооруженных сил необратимым и неоспоримым приоритетом.Министр добавил, что с учетом боевого опыта будут кардинально пересмотрены вопросы: оптимизации боевого и численного состава с учетом задач по предназначению, прежде всего посредством увеличения боевого компонента; избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям; сохранения кадрового потенциала, повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту.При этом, по его словам, основные усилия будут направлены на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии. Арутюнян напомнил, что с 25 по 30 января в соответствии с двусторонними договоренностями в Армении находилась представительная делегация министерства обороны Российской Федерации для оказания содействия по вопросам реформирования и модернизации ВС Армении.

https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html

https://ria.ru/20210219/samarskiy-universitet-1597878923.html

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ситуация в армении, никол пашинян, безопасность, политика, россия, армения