https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1599015322.html

Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы на портале "Активный гражданин" приняли участие уже более 200 тысяч человек. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:54

2021-02-25T22:54

2021-02-25T23:37

россия

александр невский

феликс дзержинский

москва

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы на портале "Активный гражданин" приняли участие уже более 200 тысяч человек.По данным на 22:26, лидирует памятник Александру Невскому, за него отдали свой голос 101 780 человек (51%). За Дзержинского — 98 296 (49%).Голосование началось 25 февраля в 10:00 и продлится до 5 марта.С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева.Монумент демонтировали во время августовских событий 1991 года, с тех пор он находится в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598835997.html

россия

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россия, александр невский, феликс дзержинский, москва