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Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы на портале "Активный гражданин" приняли участие уже более 200 тысяч человек. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:54
2021-02-25T23:37
россия
александр невский
феликс дзержинский
москва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы на портале "Активный гражданин" приняли участие уже более 200 тысяч человек.По данным на 22:26, лидирует памятник Александру Невскому, за него отдали свой голос 101 780 человек (51%). За Дзержинского — 98 296 (49%).Голосование началось 25 февраля в 10:00 и продлится до 5 марта.С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева.Монумент демонтировали во время августовских событий 1991 года, с тех пор он находится в парке "Музеон".
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россия, александр невский, феликс дзержинский, москва

Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

22:54 25.02.2021 (обновлено: 23:37 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы на портале "Активный гражданин" приняли участие уже более 200 тысяч человек.
По данным на 22:26, лидирует памятник Александру Невскому, за него отдали свой голос 101 780 человек (51%). За Дзержинского — 98 296 (49%).
Голосование началось 25 февраля в 10:00 и продлится до 5 марта.
С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева.
Монумент демонтировали во время августовских событий 1991 года, с тех пор он находится в парке "Музеон".
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 19:31
В Музеях Кремля оценили идею установить памятник Невскому на Лубянке
 
РоссияАлександр НевскийФеликс ДзержинскийМосква
 
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