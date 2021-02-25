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Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы на портале "Активный гражданин" приняли участие уже более 200 тысяч человек. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:54
2021-02-25T22:54
2021-02-25T23:37
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы на портале "Активный гражданин" приняли участие уже более 200 тысяч человек.По данным на 22:26, лидирует памятник Александру Невскому, за него отдали свой голос 101 780 человек (51%). За Дзержинского — 98 296 (49%).Голосование началось 25 февраля в 10:00 и продлится до 5 марта.С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева.Монумент демонтировали во время августовских событий 1991 года, с тех пор он находится в парке "Музеон".
https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598835997.html
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