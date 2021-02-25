https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598972740.html

В Москве выбирают памятник для Лубянской площади

В Москве выбирают памятник для Лубянской площади

Более 150 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала "Активный гражданин". РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:39

2021-02-25T17:39

2021-02-25T20:15

леся рябцева

городское хозяйство москвы

музеон

александр невский

феликс дзержинский

захар прилепин

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 150 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала "Активный гражданин".Большинство участников опроса поддерживают идею установки монумента Александру Невскому. Голосование об установке памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10:00, оно продлится до 5 марта. По данным портала, на 18:43 мск в голосовании приняли участие 150 012 человек, по-прежнему лидирует вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовали 76 195 человек (51 процент), за Дзержинского — 73 817 (49 процентов).С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение по этому поводу надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому демонтировали во время августовских событий 1991 года. С тех пор он находится в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html

https://ria.ru/20210225/nevskiy-1598953850.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе «Активный гражданин». Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского. 2021-02-25T17:39 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леся рябцева, городское хозяйство москвы, музеон, александр невский, феликс дзержинский, захар прилепин, москва, общество