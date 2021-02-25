Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598942393.html
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более ста тысяч москвичей приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке за 5 часов, по-прежнему Александр Невский опережает Феликса... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:33
2021-02-25T17:48
культура
александр невский
феликс дзержинский
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911330_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e658f50c50db72b97a5328d658c7cd6a.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более ста тысяч москвичей приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке за 5 часов, по-прежнему Александр Невский опережает Феликса Дзержинского, свидетельствуют данные портала "Активный гражданин".Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.По данным портала на 15:15, в голосовании приняли участие 101 714 человек, по-прежнему лидирует вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовало 52055 человек (51%), за Дзержинского 49659 (49%).
https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911330_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6d271e8c7514099b5b9e35d901615336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр невский, феликс дзержинский, москва, общество

Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

15:33 25.02.2021 (обновлено: 17:48 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более ста тысяч москвичей приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке за 5 часов, по-прежнему Александр Невский опережает Феликса Дзержинского, свидетельствуют данные портала "Активный гражданин".
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
По данным портала на 15:15, в голосовании приняли участие 101 714 человек, по-прежнему лидирует вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовало 52055 человек (51%), за Дзержинского 49659 (49%).
Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 16:57Религия и мировоззрение
Памятник Невскому будет символом защиты России от Запада, считает эксперт
 
КультураАлександр НевскийФеликс ДзержинскийМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния