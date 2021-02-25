https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598942393.html
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более ста тысяч москвичей приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке за 5 часов, по-прежнему Александр Невский опережает Феликса... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:33
2021-02-25T15:33
2021-02-25T17:48
культура
александр невский
феликс дзержинский
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более ста тысяч москвичей приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке за 5 часов, по-прежнему Александр Невский опережает Феликса Дзержинского, свидетельствуют данные портала "Активный гражданин".Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10:00 и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.По данным портала на 15:15, в голосовании приняли участие 101 714 человек, по-прежнему лидирует вариант с памятником Александру Невскому, за него проголосовало 52055 человек (51%), за Дзержинского 49659 (49%).
https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html
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александр невский, феликс дзержинский, москва, общество