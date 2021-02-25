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Песков не знает точки зрения Путина по памятнику на Лубянке
Песков не знает точки зрения Путина по памятнику на Лубянке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает точки зрения Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади в Москве, но... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:33
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дмитрий песков
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает точки зрения Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади в Москве, но отметил, что и комментировать это в условиях голосования некорректно.Песков также не стал комментировать своевременность предложений по установке памятника и переадресовал вопрос московским властям.Ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля, оно продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.Большинство опрошенных москвичей (67%) выступают за открытие на Лубянской площади в центре Москвы памятника Александру Невскому, за памятник Феликсу Дзержинскому - 33%, свидетельствуют первые данные после начала голосования на портале "Активный гражданин".
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дмитрий песков, владимир путин, москва, общество

Песков не знает точки зрения Путина по памятнику на Лубянке

12:33 25.02.2021 (обновлено: 12:43 25.02.2021)
 
© Радио SputnikНовая площадь в Москве
Новая площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Радио Sputnik
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает точки зрения Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади в Москве, но отметил, что и комментировать это в условиях голосования некорректно.
"Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне неизвестна. Но и, наверное, было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только началось на "Активном гражданине" соответствующее голосование", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о позиции президента.
Песков также не стал комментировать своевременность предложений по установке памятника и переадресовал вопрос московским властям.
Ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля, оно продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Большинство опрошенных москвичей (67%) выступают за открытие на Лубянской площади в центре Москвы памятника Александру Невскому, за памятник Феликсу Дзержинскому - 33%, свидетельствуют первые данные после начала голосования на портале "Активный гражданин".
Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:00
Памятник на Лубянке или памятник СССР?
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОбщество
 
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