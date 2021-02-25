https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598900217.html

Песков не знает точки зрения Путина по памятнику на Лубянке

Песков не знает точки зрения Путина по памятнику на Лубянке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает точки зрения Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади в Москве, но... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:33

2021-02-25T12:33

2021-02-25T12:43

дмитрий песков

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает точки зрения Владимира Путина относительно памятника на Лубянской площади в Москве, но отметил, что и комментировать это в условиях голосования некорректно.Песков также не стал комментировать своевременность предложений по установке памятника и переадресовал вопрос московским властям.Ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля, оно продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.Большинство опрошенных москвичей (67%) выступают за открытие на Лубянской площади в центре Москвы памятника Александру Невскому, за памятник Феликсу Дзержинскому - 33%, свидетельствуют первые данные после начала голосования на портале "Активный гражданин".

https://ria.ru/20210220/pamyatnik-1598224638.html

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дмитрий песков, владимир путин, москва, общество