https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598877975.html

Началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянке

Началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянке

В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:42

2021-02-25T10:42

2021-02-25T15:35

культура

новости культуры

александр невский

феликс дзержинский

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади.Оно стартовало в 10:00 на портале "Активный гражданин". На выбор предложены два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский. К 10:20 проголосовали уже около шести тысяч москвичей. За памятник Александру Невскому выступают 67 процентов из них (3996 человек), за Дзержинского — 33 процента (1943 человека).Голосование продлится до 5 марта.С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение по этому поводу надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому демонтировали во время августовских событий 1991 года. С тех пор он находится в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210220/pamyatnik-1598224638.html

москва

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Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе «Активный гражданин». Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского. 2021-02-25T10:42 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, александр невский, феликс дзержинский, москва, общество