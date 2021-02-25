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https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598877975.html
Началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянке
Началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянке
В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:42
2021-02-25T15:35
культура
новости культуры
александр невский
феликс дзержинский
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади.Оно стартовало в 10:00 на портале "Активный гражданин". На выбор предложены два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский. К 10:20 проголосовали уже около шести тысяч москвичей. За памятник Александру Невскому выступают 67 процентов из них (3996 человек), за Дзержинского — 33 процента (1943 человека).Голосование продлится до 5 марта.С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение по этому поводу надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому демонтировали во время августовских событий 1991 года. С тех пор он находится в парке "Музеон".
https://ria.ru/20210220/pamyatnik-1598224638.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке
Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе «Активный гражданин». Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.
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новости культуры, александр невский, феликс дзержинский, москва, общество

Началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянке

10:42 25.02.2021 (обновлено: 15:35 25.02.2021)
 
© Радио SputnikЛубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади.
Оно стартовало в 10:00 на портале "Активный гражданин". На выбор предложены два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский.
К 10:20 проголосовали уже около шести тысяч москвичей. За памятник Александру Невскому выступают 67 процентов из них (3996 человек), за Дзержинского — 33 процента (1943 человека).
Голосование продлится до 5 марта.
С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение по этому поводу надо принимать с учетом мнения москвичей.
Памятник Дзержинскому демонтировали во время августовских событий 1991 года. С тех пор он находится в парке "Музеон".
Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 1991 год - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:00
Памятник на Лубянке или памятник СССР?
 
КультураНовости культурыАлександр НевскийФеликс ДзержинскийМоскваОбщество
 
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