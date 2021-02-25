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Оппозиция устанавливает палатки перед зданием парламента в Ереване
Оппозиция устанавливает палатки перед зданием парламента в Ереване
В Ереване представители оппозиции установили палатки перед парламентом Армении, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:46
2021-02-25T19:47
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. В Ереване представители оппозиции установили палатки перед парламентом Армении, сообщил корреспондент РИА Новости.Полицейские выстроились в цепь и в происходящее не вмешиваются.Участники акции полностью заблокировали прилегающий к зданию проспект Баграмяна, на место прибывают новые силы оппозиции.Акции сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна начались утром 25 февраля после того, как Генштаб Вооруженных сил республики потребовал отставки главы правительства.После этого Пашинян прошел по улицам Еревана в сопровождении жены, детей и примерно тысячи своих сторонников. Он пригрозил оппозиционерам арестами за нарушение закона, призвал политические силы принять участие в консультациях и объявил о прекращении своей акции. В свою очередь, один из организаторов оппозиционного митинга, председатель партии "Родина" и экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, заявил, что мероприятие противников Пашиняна на проспекте Баграмяна будет бессрочным.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что был отправлен в отставку. После этого уйти со своего поста было предложено и начальнику Генштаба.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Армении
Противник Пашиняна устанавливает палатки у здания парламента Армении. Сегодня в стране раскол: утром армия заявила о том, что Пашинян не эффективен на своем посту. Весь день в Армении были митинги двух лагерей.
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Оппозиция устанавливает палатки перед зданием парламента в Ереване

18:46 25.02.2021 (обновлено: 19:47 25.02.2021)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. В Ереване представители оппозиции установили палатки перед парламентом Армении, сообщил корреспондент РИА Новости.
Полицейские выстроились в цепь и в происходящее не вмешиваются.
Участники акции полностью заблокировали прилегающий к зданию проспект Баграмяна, на место прибывают новые силы оппозиции.
Акции сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна начались утром 25 февраля после того, как Генштаб Вооруженных сил республики потребовал отставки главы правительства.
После этого Пашинян прошел по улицам Еревана в сопровождении жены, детей и примерно тысячи своих сторонников. Он пригрозил оппозиционерам арестами за нарушение закона, призвал политические силы принять участие в консультациях и объявил о прекращении своей акции.
В свою очередь, один из организаторов оппозиционного митинга, председатель партии "Родина" и экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, заявил, что мероприятие противников Пашиняна на проспекте Баграмяна будет бессрочным.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что был отправлен в отставку. После этого уйти со своего поста было предложено и начальнику Генштаба.
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
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