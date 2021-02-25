https://ria.ru/20210225/palatki-1598988369.html
Оппозиция устанавливает палатки перед зданием парламента в Ереване
Оппозиция устанавливает палатки перед зданием парламента в Ереване
В Ереване представители оппозиции установили палатки перед парламентом Армении, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:46
2021-02-25T18:46
2021-02-25T19:47
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598992410_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9b6b1d0bae6a8e3d7da49df649a9810b.jpg
ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. В Ереване представители оппозиции установили палатки перед парламентом Армении, сообщил корреспондент РИА Новости.Полицейские выстроились в цепь и в происходящее не вмешиваются.Участники акции полностью заблокировали прилегающий к зданию проспект Баграмяна, на место прибывают новые силы оппозиции.Акции сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна начались утром 25 февраля после того, как Генштаб Вооруженных сил республики потребовал отставки главы правительства.После этого Пашинян прошел по улицам Еревана в сопровождении жены, детей и примерно тысячи своих сторонников. Он пригрозил оппозиционерам арестами за нарушение закона, призвал политические силы принять участие в консультациях и объявил о прекращении своей акции. В свою очередь, один из организаторов оппозиционного митинга, председатель партии "Родина" и экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, заявил, что мероприятие противников Пашиняна на проспекте Баграмяна будет бессрочным.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что был отправлен в отставку. После этого уйти со своего поста было предложено и начальнику Генштаба.
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598992410_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5b133bc237681babb174f2d31469527a.jpg
Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Армении
Противник Пашиняна устанавливает палатки у здания парламента Армении. Сегодня в стране раскол: утром армия заявила о том, что Пашинян не эффективен на своем посту. Весь день в Армении были митинги двух лагерей.
2021-02-25T18:46
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. В Ереване представители оппозиции установили палатки перед парламентом Армении, сообщил корреспондент РИА Новости.
Полицейские выстроились в цепь и в происходящее не вмешиваются.
Участники акции полностью заблокировали прилегающий к зданию проспект Баграмяна, на место прибывают новые силы оппозиции.
Акции сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна
начались утром 25 февраля после того, как Генштаб Вооруженных сил республики потребовал отставки главы правительства.
После этого Пашинян прошел по улицам Еревана
в сопровождении жены, детей и примерно тысячи своих сторонников. Он пригрозил оппозиционерам арестами за нарушение закона, призвал политические силы принять участие в консультациях и объявил о прекращении своей акции.
В свою очередь, один из организаторов оппозиционного митинга, председатель партии "Родина" и экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, заявил, что мероприятие противников Пашиняна на проспекте Баграмяна будет бессрочным.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении
высмеял премьера, за что был отправлен в отставку. После этого уйти со своего поста было предложено и начальнику Генштаба.