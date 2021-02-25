https://ria.ru/20210225/otstavka-1598966121.html

Армянская оппозиция заявила, что "будет стоять" до отставки Пашиняна

Армянская оппозиция заявила, что "будет стоять" до отставки Пашиняна

Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что протестующие будут стоять на улице до тех пор, пока премьер Никол Пашинян не уйдет в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:04

2021-02-25T17:04

2021-02-25T17:12

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев – РИА Новости. Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что протестующие будут стоять на улице до тех пор, пока премьер Никол Пашинян не уйдет в отставку.В четверг в Ереване проходят несколько акций - как в поддержку Пашиняна, так и его оппонентов, выступающих за отставку премьера. Периодически между ними происходят столкновения."Мы будем стоять до конца", - сказал Сагателян.По его словам, десятки тысяч граждан поддерживают начальника генштаба, военных, командиров и поддержат президента Армена Саркисяна, если тот сохранит стойкость и не подпишет ходатайство премьера об увольнении главы генштаба."Никол Пашинян потерял власть, его ходатайство не имеет силы. Вы должны подписать лишь указы о назначении нового премьер-министра страны и формировании правительства", - отметил Сагателян.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598958054.html

ереван

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире