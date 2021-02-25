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Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме
Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии из-за снегопада в штате Оклахома, говорится в сообщении Белого дома. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:40
2021-02-25T20:24
джо байден
оклахома
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии из-за снегопада в штате Оклахома, говорится в сообщении Белого дома."Сегодня президент &lt;...&gt; приказал выделить федеральную помощь для оказания поддержки в восстановлении на уровне штата, местном уровне и племенным образованиям в районах, пострадавших от сильных снежных бурь с 8 по 20 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.На помощь федерального бюджета могут рассчитывать 16 из 77 округов штата. В частности, средства могут выделить на временное жилье, ремонт домов, недорогие займы на восстановление незастрахованной недвижимости и другие программы поддержки населения и владельцев бизнеса, сказано в пресс-релизе.На прошлой неделе аналогичное решение Байден принял по ситуации в Техасе, который стал одним из наиболее пострадавших от снегопада регионов: непогода привела к массовым отключениям электричества и приостановке работы многих предприятий. Ранее сообщалось, что жертвами аномальных холодов стали как минимум 58 американцев.
https://ria.ru/20210223/tekhas-1598629955.html
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Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб. Снежный апокалипсис накрыл и Крым, власти ввели в регионе режим ЧС. По прогнозам синоптиков морозы пока отступать не планируют, и аномально низкие температуры вновь охватят большую часть России.
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джо байден, оклахома, сша, техас, в мире

Байден объявил о стихийном бедствии в Оклахоме

19:40 25.02.2021 (обновлено: 20:24 25.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии из-за снегопада в штате Оклахома, говорится в сообщении Белого дома.
"Сегодня президент <...> приказал выделить федеральную помощь для оказания поддержки в восстановлении на уровне штата, местном уровне и племенным образованиям в районах, пострадавших от сильных снежных бурь с 8 по 20 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.
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23 февраля, 08:48
Жителей Техаса возмутили последствия аномальной зимней погоды в штате
На помощь федерального бюджета могут рассчитывать 16 из 77 округов штата. В частности, средства могут выделить на временное жилье, ремонт домов, недорогие займы на восстановление незастрахованной недвижимости и другие программы поддержки населения и владельцев бизнеса, сказано в пресс-релизе.
На прошлой неделе аналогичное решение Байден принял по ситуации в Техасе, который стал одним из наиболее пострадавших от снегопада регионов: непогода привела к массовым отключениям электричества и приостановке работы многих предприятий. Ранее сообщалось, что жертвами аномальных холодов стали как минимум 58 американцев.
 
Джо БайденОклахомаСШАТехасВ мире
 
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