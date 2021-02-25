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Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца
Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что городские власти через один-два месяца отменят некоторые ограничения по COVID-19. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-25T17:23
2021-02-25T17:23
2021-02-26T05:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что городские власти через один-два месяца отменят некоторые ограничения по COVID-19.По его словам, это произойдет, если сохранится тренд на снижение заболеваемости.В частности, в Москве могут вновь разрешить городские фестивали.По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.Сейчас в городе необходимо носить маску и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других многолюдных местах. Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, не сделавшие прививку от коронавируса, а также беременные женщины должны соблюдать домашний режим. Театры, концертные залы, кинотеатры, детские развлекательные центры, музеи и другие учреждения культуры и спорта могут принимать половину посетителей от общей вместимости.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
допустил, что городские власти через один-два месяца отменят некоторые ограничения по COVID-19.
По его словам, это произойдет, если сохранится тренд на снижение заболеваемости.
"Хотя количество заболевших еще достаточно приличное — около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день — но тем не менее, еще недавно их было 1700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
В частности, в Москве могут вновь разрешить городские фестивали.
По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
Сейчас в городе необходимо носить маску и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других многолюдных местах. Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, не сделавшие прививку от коронавируса, а также беременные женщины должны соблюдать домашний режим. Театры, концертные залы, кинотеатры, детские развлекательные центры, музеи и другие учреждения культуры и спорта могут принимать половину посетителей от общей вместимости.