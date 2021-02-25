https://ria.ru/20210225/ogranicheniya-1598969791.html

Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца

Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 через два месяца

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что городские власти через один-два месяца отменят некоторые ограничения по COVID-19. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-25T17:23

2021-02-25T17:23

2021-02-26T05:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что городские власти через один-два месяца отменят некоторые ограничения по COVID-19.По его словам, это произойдет, если сохранится тренд на снижение заболеваемости.В частности, в Москве могут вновь разрешить городские фестивали.По последним данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 1406 новых случаев заболевания COVID-19, 734 человека госпитализированы. При этом 2092 пациента выздоровели. Скончались 47 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.Сейчас в городе необходимо носить маску и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других многолюдных местах. Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, не сделавшие прививку от коронавируса, а также беременные женщины должны соблюдать домашний режим. Театры, концертные залы, кинотеатры, детские развлекательные центры, музеи и другие учреждения культуры и спорта могут принимать половину посетителей от общей вместимости.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598579183.html

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2021

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