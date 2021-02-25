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Власти Москвы оценили перспективы снятия ограничений по коронавирусу

Власти Москвы оценили перспективы снятия ограничений по коронавирусу

Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:44

2021-02-25T10:44

2021-02-25T10:59

владимир ефимов (политик)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", - сообщил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий может вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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