СМИ сообщили об обысках и задержаниях в офисе партии Медведчука
20:47 25.02.2021 (обновлено: 21:48 25.02.2021)
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. В киевском офисе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" проходят обыски и задержания, сообщило издание "Страна.UA" в Telegram-канале.
Подчеркивается, что на месте много спецназа.
Позднее эту информацию в эфире канала "112 Украина" в YouTube опроверг депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Виктор Черный. Он пояснил, что обыски и задержания проходили по соседству, а полиция приехала проверить компанию "Шторм", которая охраняет офис.
На минувшей неделе против одного из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его жены на Украине ввели санкции.
Перед этим власти страны также наложили ограничения на депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Тараса Козака и принадлежащие ему телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Они прекратили вещание в эфире, но остались доступны в YouTube.
В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова.
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