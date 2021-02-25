https://ria.ru/20210225/obysk-1599004411.html

СМИ сообщили об обысках и задержаниях в офисе партии Медведчука

СМИ сообщили об обысках и задержаниях в офисе партии Медведчука

В киевском офисе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" проходят обыски и задержания, сообщило издание "Страна.UA" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:47

2021-02-25T20:47

2021-02-25T21:48

оппозиционная платформа - за жизнь

украина

в мире

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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. В киевском офисе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" проходят обыски и задержания, сообщило издание "Страна.UA" в Telegram-канале.Подчеркивается, что на месте много спецназа.Позднее эту информацию в эфире канала "112 Украина" в YouTube опроверг депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Виктор Черный. Он пояснил, что обыски и задержания проходили по соседству, а полиция приехала проверить компанию "Шторм", которая охраняет офис.На минувшей неделе против одного из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его жены на Украине ввели санкции.Перед этим власти страны также наложили ограничения на депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Тараса Козака и принадлежащие ему телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.Они прекратили вещание в эфире, но остались доступны в YouTube.В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова.

https://ria.ru/20210224/ukraina-1598832648.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, украина, в мире