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Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом
Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом
Ранее судимый волгоградец под угрозой ножа заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:18
2021-02-25T11:18
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 фев – РИА Новости. Ранее судимый волгоградец под угрозой ножа заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации полиции, 23-летний фельдшер скорой помощи прибыл на вызов в дом по улице имени Константина Симонова в Волгограде и там на него напал мужчина.Как только препарат подействовал, фельдшер позвонил в полицию.По информации ведомства, полицейские задержали напавшего, им оказался не раз судимый, в том числе и за убийство, 43-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ".
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/feldsher-1598421727.html
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гумвд, волгоград, волгоградская область, происшествия

Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом

11:18 25.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛГОГРАД, 25 фев – РИА Новости. Ранее судимый волгоградец под угрозой ножа заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации полиции, 23-летний фельдшер скорой помощи прибыл на вызов в дом по улице имени Константина Симонова в Волгограде и там на него напал мужчина.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 20:38
Фельдшер прошел 2 км по сугробам ради спасения пенсионера
"Пациент, приставив нож к шее медика, потребовал сделать ему инъекцию, содержащую психотропное и обезболивающее действие. Молодой человек выполнил требование и сделал мужчине укол успокоительного", - говорится в сообщении ведомства.
Как только препарат подействовал, фельдшер позвонил в полицию.
По информации ведомства, полицейские задержали напавшего, им оказался не раз судимый, в том числе и за убийство, 43-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ".
 
ГУМВДВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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