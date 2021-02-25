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Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом
Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом
Ранее судимый волгоградец под угрозой ножа заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:18
2021-02-25T11:18
2021-02-25T11:18
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ВОЛГОГРАД, 25 фев – РИА Новости. Ранее судимый волгоградец под угрозой ножа заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации полиции, 23-летний фельдшер скорой помощи прибыл на вызов в дом по улице имени Константина Симонова в Волгограде и там на него напал мужчина.Как только препарат подействовал, фельдшер позвонил в полицию.По информации ведомства, полицейские задержали напавшего, им оказался не раз судимый, в том числе и за убийство, 43-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ".
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/feldsher-1598421727.html
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