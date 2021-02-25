https://ria.ru/20210225/nozh-1598884928.html

Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом

Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом

Ранее судимый волгоградец под угрозой ножа заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:18

2021-02-25T11:18

2021-02-25T11:18

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волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 25 фев – РИА Новости. Ранее судимый волгоградец под угрозой ножа заставил фельдшера скорой помощи сделать ему укол психотропного препарата, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации полиции, 23-летний фельдшер скорой помощи прибыл на вызов в дом по улице имени Константина Симонова в Волгограде и там на него напал мужчина.Как только препарат подействовал, фельдшер позвонил в полицию.По информации ведомства, полицейские задержали напавшего, им оказался не раз судимый, в том числе и за убийство, 43-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ".

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/feldsher-1598421727.html

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