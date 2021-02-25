https://ria.ru/20210225/novorozhdennye-1598909149.html

В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных на продажу

В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных на продажу

В Красноярске следователи и оперативники отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых, сообщает региональный главк РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:08

2021-02-25T13:08

2021-02-25T14:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

камбоджа

красноярск

казахстан

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. В Красноярске следователи и оперативники отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых, сообщает региональный главк СК.По данным следствия, детей родившие их женщины передали подозреваемым за деньги. Сейчас младенцы находятся в Доме малютки, личности и местонахождение рожениц устанавливаются.Дело расследуется по статье о торговле людьми. В причастности к этому подозреваются двое мужчин, один из которых работал в правоохранительных органах, а также одна женщина. Четвертая задержанная — 27-летняя гражданка Казахстана, которая передала подозреваемым своего новорожденного ребенка.Как выяснили следователи, еще в 2019 году предполагаемый организатор преступления поручил найти женщину, готовую родить ребенка и отдать его на продажу. Ею и оказалась гражданка Казахстана. В Камбодже она прошла медпроцедуру и забеременела, а родила в Красноярске в апреле 2020-го. После этого она получила в загсе свидетельство о рождении и оформила доверенность на подозреваемых. Затем уехала в Казахстан и там получила за ребенка 13 тысяч долларов, а подозреваемый забрал мальчика из роддома для продажи.Суд арестовал всех четырех задержанных.

https://ria.ru/20201102/deti-1582262453.html

россия

камбоджа

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), камбоджа, красноярск, казахстан, происшествия