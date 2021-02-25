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В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных на продажу
В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных на продажу
В Красноярске следователи и оперативники отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых, сообщает региональный главк РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:08
2021-02-25T14:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камбоджа
красноярск
казахстан
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. В Красноярске следователи и оперативники отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых, сообщает региональный главк СК.По данным следствия, детей родившие их женщины передали подозреваемым за деньги. Сейчас младенцы находятся в Доме малютки, личности и местонахождение рожениц устанавливаются.Дело расследуется по статье о торговле людьми. В причастности к этому подозреваются двое мужчин, один из которых работал в правоохранительных органах, а также одна женщина. Четвертая задержанная — 27-летняя гражданка Казахстана, которая передала подозреваемым своего новорожденного ребенка.Как выяснили следователи, еще в 2019 году предполагаемый организатор преступления поручил найти женщину, готовую родить ребенка и отдать его на продажу. Ею и оказалась гражданка Казахстана. В Камбодже она прошла медпроцедуру и забеременела, а родила в Красноярске в апреле 2020-го. После этого она получила в загсе свидетельство о рождении и оформила доверенность на подозреваемых. Затем уехала в Казахстан и там получила за ребенка 13 тысяч долларов, а подозреваемый забрал мальчика из роддома для продажи.Суд арестовал всех четырех задержанных.
https://ria.ru/20201102/deti-1582262453.html
россия
камбоджа
красноярск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), камбоджа, красноярск, казахстан, происшествия

В Красноярске нашли девять младенцев, рожденных на продажу

13:08 25.02.2021 (обновлено: 14:32 25.02.2021)
 
© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Depositphotos / evgenyataman
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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. В Красноярске следователи и оперативники отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых, сообщает региональный главк СК.
По данным следствия, детей родившие их женщины передали подозреваемым за деньги. Сейчас младенцы находятся в Доме малютки, личности и местонахождение рожениц устанавливаются.
Дело расследуется по статье о торговле людьми. В причастности к этому подозреваются двое мужчин, один из которых работал в правоохранительных органах, а также одна женщина. Четвертая задержанная — 27-летняя гражданка Казахстана, которая передала подозреваемым своего новорожденного ребенка.
Как выяснили следователи, еще в 2019 году предполагаемый организатор преступления поручил найти женщину, готовую родить ребенка и отдать его на продажу. Ею и оказалась гражданка Казахстана. В Камбодже она прошла медпроцедуру и забеременела, а родила в Красноярске в апреле 2020-го. После этого она получила в загсе свидетельство о рождении и оформила доверенность на подозреваемых. Затем уехала в Казахстан и там получила за ребенка 13 тысяч долларов, а подозреваемый забрал мальчика из роддома для продажи.
Суд арестовал всех четырех задержанных.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КамбоджаКрасноярскКазахстанПроисшествия
 
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