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Нижегородский губернатор разрешил провести мероприятие памяти Немцова
Нижегородский губернатор разрешил провести мероприятие памяти Немцова
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде на Театральной площади мероприятие памяти Бориса Немцова 27 февраля, сообщили РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:23
2021-02-25T22:23
россия
глеб никитин
борис немцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
яблоко
нижний новгород
москва
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде на Театральной площади мероприятие памяти Бориса Немцова 27 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.Уведомление о намерении провести 27 февраля в 14.00 памятное мероприятие, посвященное Немцову, подали в городской оперативный штаб представители нижегородского регионального отделения партии "Яблоко". Организаторами планировалось, что участники пройдут по улице Большой Покровской от кинотеатра "Октябрь" до театра драмы, чтобы возложить цветы к временному мемориалу Бориса Немцова. Однако 24 февраля представители нижегородского "Яблока" заявили, что им было отказано в проведении марша памяти.Вечером 25 февраля пресс-служба губернатора сообщила, что Никитин утвердил решение регионального Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое предписывает оперативному штабу Нижнего Новгорода "принять решение о согласовании проведения 27 февраля 2021 года на площади Театральная памятного мероприятия "День памяти Бориса Немцова" в виде возложения цветов к временному мемориалу Борису Немцову с общим количеством участников не более 50 человек и с соблюдением дистанции 1,5 метра (как указано в заявлении на проведение мероприятия)".Отмечается, что мероприятие может быть проведено на открытом воздухе и при условии выполнения требований указа губернатора о режиме повышенной готовности, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.Подчеркивается, что решение регионального штаба принято в связи с обращением группы граждан.Он отметил, что в этом году исполнится 30 лет с того момента как Немцов был назначен руководителем Нижегородской области. "Время, когда он стоял во главе региона, было очень ярким и насыщенным. Это важная часть нашей общей истории, которую во многом только предстоит осмыслить", - добавил Никитин.Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
https://ria.ru/20210220/peskov-1598351807.html
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россия, глеб никитин, борис немцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), яблоко, нижний новгород, москва, общество

Нижегородский губернатор разрешил провести мероприятие памяти Немцова

22:23 25.02.2021
 
© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде на Театральной площади мероприятие памяти Бориса Немцова 27 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
Уведомление о намерении провести 27 февраля в 14.00 памятное мероприятие, посвященное Немцову, подали в городской оперативный штаб представители нижегородского регионального отделения партии "Яблоко". Организаторами планировалось, что участники пройдут по улице Большой Покровской от кинотеатра "Октябрь" до театра драмы, чтобы возложить цветы к временному мемориалу Бориса Немцова. Однако 24 февраля представители нижегородского "Яблока" заявили, что им было отказано в проведении марша памяти.
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Вечером 25 февраля пресс-служба губернатора сообщила, что Никитин утвердил решение регионального Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое предписывает оперативному штабу Нижнего Новгорода "принять решение о согласовании проведения 27 февраля 2021 года на площади Театральная памятного мероприятия "День памяти Бориса Немцова" в виде возложения цветов к временному мемориалу Борису Немцову с общим количеством участников не более 50 человек и с соблюдением дистанции 1,5 метра (как указано в заявлении на проведение мероприятия)".
Отмечается, что мероприятие может быть проведено на открытом воздухе и при условии выполнения требований указа губернатора о режиме повышенной готовности, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
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Подчеркивается, что решение регионального штаба принято в связи с обращением группы граждан.

"В Нижнем Новгороде живет много людей, знавших и работавших с Борисом Немцовым. Считаем правильным, чтобы у них была возможность почтить его память. Формат памятного мероприятия обусловлен санитарно-эпидемиологической ситуацией", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

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Он отметил, что в этом году исполнится 30 лет с того момента как Немцов был назначен руководителем Нижегородской области. "Время, когда он стоял во главе региона, было очень ярким и насыщенным. Это важная часть нашей общей истории, которую во многом только предстоит осмыслить", - добавил Никитин.
Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
 
РоссияГлеб НикитинБорис НемцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯблокоНижний НовгородМоскваОбщество
 
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