Нижегородский губернатор разрешил провести мероприятие памяти Немцова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде на Театральной площади мероприятие памяти Бориса Немцова 27 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
Уведомление о намерении провести 27 февраля в 14.00 памятное мероприятие, посвященное Немцову, подали в городской оперативный штаб представители нижегородского регионального отделения партии "Яблоко". Организаторами планировалось, что участники пройдут по улице Большой Покровской от кинотеатра "Октябрь" до театра драмы, чтобы возложить цветы к временному мемориалу Бориса Немцова. Однако 24 февраля представители нижегородского "Яблока" заявили, что им было отказано в проведении марша памяти.
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Вечером 25 февраля пресс-служба губернатора сообщила, что Никитин утвердил решение регионального Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое предписывает оперативному штабу Нижнего Новгорода "принять решение о согласовании проведения 27 февраля 2021 года на площади Театральная памятного мероприятия "День памяти Бориса Немцова" в виде возложения цветов к временному мемориалу Борису Немцову с общим количеством участников не более 50 человек и с соблюдением дистанции 1,5 метра (как указано в заявлении на проведение мероприятия)".
Отмечается, что мероприятие может быть проведено на открытом воздухе и при условии выполнения требований указа губернатора о режиме повышенной готовности, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
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Подчеркивается, что решение регионального штаба принято в связи с обращением группы граждан.
"В Нижнем Новгороде живет много людей, знавших и работавших с Борисом Немцовым. Считаем правильным, чтобы у них была возможность почтить его память. Формат памятного мероприятия обусловлен санитарно-эпидемиологической ситуацией", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Он отметил, что в этом году исполнится 30 лет с того момента как Немцов был назначен руководителем Нижегородской области. "Время, когда он стоял во главе региона, было очень ярким и насыщенным. Это важная часть нашей общей истории, которую во многом только предстоит осмыслить", - добавил Никитин.
Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.