https://ria.ru/20210225/nemtsov-1599013210.html

Нижегородский губернатор разрешил провести мероприятие памяти Немцова

Нижегородский губернатор разрешил провести мероприятие памяти Немцова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде на Театральной площади мероприятие памяти Бориса Немцова 27 февраля, сообщили РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:23

2021-02-25T22:23

2021-02-25T22:23

россия

глеб никитин

борис немцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

яблоко

нижний новгород

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576393482_0:160:1600:1060_1920x0_80_0_0_ef247898e87b0e27200881f879901bf5.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разрешил провести в Нижнем Новгороде на Театральной площади мероприятие памяти Бориса Немцова 27 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.Уведомление о намерении провести 27 февраля в 14.00 памятное мероприятие, посвященное Немцову, подали в городской оперативный штаб представители нижегородского регионального отделения партии "Яблоко". Организаторами планировалось, что участники пройдут по улице Большой Покровской от кинотеатра "Октябрь" до театра драмы, чтобы возложить цветы к временному мемориалу Бориса Немцова. Однако 24 февраля представители нижегородского "Яблока" заявили, что им было отказано в проведении марша памяти.Вечером 25 февраля пресс-служба губернатора сообщила, что Никитин утвердил решение регионального Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое предписывает оперативному штабу Нижнего Новгорода "принять решение о согласовании проведения 27 февраля 2021 года на площади Театральная памятного мероприятия "День памяти Бориса Немцова" в виде возложения цветов к временному мемориалу Борису Немцову с общим количеством участников не более 50 человек и с соблюдением дистанции 1,5 метра (как указано в заявлении на проведение мероприятия)".Отмечается, что мероприятие может быть проведено на открытом воздухе и при условии выполнения требований указа губернатора о режиме повышенной готовности, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.Подчеркивается, что решение регионального штаба принято в связи с обращением группы граждан.Он отметил, что в этом году исполнится 30 лет с того момента как Немцов был назначен руководителем Нижегородской области. "Время, когда он стоял во главе региона, было очень ярким и насыщенным. Это важная часть нашей общей истории, которую во многом только предстоит осмыслить", - добавил Никитин.Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210220/peskov-1598351807.html

https://ria.ru/20210206/nemtsov-1596343218.html

https://ria.ru/20200729/1575099976.html

россия

нижний новгород

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, борис немцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), яблоко, нижний новгород, москва, общество