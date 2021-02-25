https://ria.ru/20210225/mosvodostok-1599017120.html
Несколько сотен бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега
Несколько сотен бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега
Три сотни бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в столице, сообщил комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:20
2021-02-25T23:20
2021-02-25T23:20
россия
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три сотни бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в столице, сообщил комплекс городского хозяйства.Добавляется, что ведется дополнительная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами и гравийной крошкой.Отмечается, что сообщить о проблемах из-за таяния снега можно в диспетчерскую "Мосводостока". Комплекс городского хозяйства сообщает, что все заявки от горожан по устранению последствий таяния оперативно отрабатываются.
https://ria.ru/20210225/tuman-1599016725.html
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