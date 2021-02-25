https://ria.ru/20210225/mosvodostok-1599017120.html

Несколько сотен бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега

Несколько сотен бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега

Три сотни бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в столице, сообщил комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T23:20

2021-02-25T23:20

2021-02-25T23:20

россия

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три сотни бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в столице, сообщил комплекс городского хозяйства.Добавляется, что ведется дополнительная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами и гравийной крошкой.Отмечается, что сообщить о проблемах из-за таяния снега можно в диспетчерскую "Мосводостока". Комплекс городского хозяйства сообщает, что все заявки от горожан по устранению последствий таяния оперативно отрабатываются.

https://ria.ru/20210225/tuman-1599016725.html

https://ria.ru/20210225/morozy-1598859878.html

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2021

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россия, городское хозяйство москвы, мосводосток, москва