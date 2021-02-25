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Несколько сотен бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега
Несколько сотен бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега
Три сотни бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в столице, сообщил комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:20
2021-02-25T23:20
россия
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три сотни бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в столице, сообщил комплекс городского хозяйства.Добавляется, что ведется дополнительная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами и гравийной крошкой.Отмечается, что сообщить о проблемах из-за таяния снега можно в диспетчерскую "Мосводостока". Комплекс городского хозяйства сообщает, что все заявки от горожан по устранению последствий таяния оперативно отрабатываются.
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россия, городское хозяйство москвы, мосводосток, москва

Несколько сотен бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега

23:20 25.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Три сотни бригад "Мосводостока" устраняют последствия таяния снега в столице, сообщил комплекс городского хозяйства.

"В связи с резким потеплением на улицах города круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска талых снежных масс. Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что ведется дополнительная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами и гравийной крошкой.
Отмечается, что сообщить о проблемах из-за таяния снега можно в диспетчерскую "Мосводостока". Комплекс городского хозяйства сообщает, что все заявки от горожан по устранению последствий таяния оперативно отрабатываются.
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