https://ria.ru/20210225/morozy-1598859878.html

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы

Синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до -15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T04:11

2021-02-25T04:11

2021-02-25T04:11

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до -15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее Гидрометцентр пояснял, что неоднородная погода означает скачки температуры, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди, сильные снегопады или шквалистый ветер. Более точный прогноз погоды синоптики могут представить не ранее, чем за три дня до события.

https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество