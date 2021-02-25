https://ria.ru/20210225/morozy-1598859878.html
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
Синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до -15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T04:11
2021-02-25T04:11
2021-02-25T04:11
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597584409_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_0e85a5ddce710c8828bafc70dc1d0789.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до -15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее Гидрометцентр пояснял, что неоднородная погода означает скачки температуры, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди, сильные снегопады или шквалистый ветер. Более точный прогноз погоды синоптики могут представить не ранее, чем за три дня до события.
https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597584409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b7dbf2dc102a4a652f2de13728e3974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество