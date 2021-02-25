В Нижегородской области зафиксировали рекордные морозы

"В праздничные дни в Нижегородской области сохранялась аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 8-15 градусов, 23 февраля отрицательные отклонения от средних многолетних значений достигли 18-21 градуса. В большинстве районов минимальная температура воздуха составила -27…-34 градуса, ночью и утром столбики термометров опускались до отметки -35, а в ночь на 24 февраля метеорологи в Арзамасе зафиксировали -38,1 градуса. Очень холодно было и в Нижнем Новгороде, особенно в заречной части -30…-34 градуса", - говорится в сообщении.