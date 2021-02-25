В Нижегородской области зафиксировали рекордные морозы
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкВид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Новые температурные рекорды зафиксированы в Нижегородской области в конце февраля – температура в Арзамасе опустилась до -38, сообщает пресс-служба Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"В праздничные дни в Нижегородской области сохранялась аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 8-15 градусов, 23 февраля отрицательные отклонения от средних многолетних значений достигли 18-21 градуса. В большинстве районов минимальная температура воздуха составила -27…-34 градуса, ночью и утром столбики термометров опускались до отметки -35, а в ночь на 24 февраля метеорологи в Арзамасе зафиксировали -38,1 градуса. Очень холодно было и в Нижнем Новгороде, особенно в заречной части -30…-34 градуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что волну холода принес антициклон, сформированный в арктическом воздухе над Новой Землей.
"Отмечены новые температурные рекорды. Самые сильные холода в конце календарной зимы отмечались 75 лет назад – в 1945 году. Начало третьей декады февраля 2021 года также войдет в метеорологическую летопись Нижегородской области как период с самыми продолжительными и интенсивными морозами", - подчеркивается в сообщении.
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В четверг холода начали отступать. Так, утром в Нижнем Новгороде было -19 градусов, днем, по прогнозам синоптиков, потеплеет до -6. Днем в пятницу, 26 февраля, ожидается 0…+5 градусов.