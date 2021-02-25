https://ria.ru/20210225/morgenshtern-1598993402.html
ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-Банка
ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-Банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна и Альфа-Банка из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T19:16
2021-02-25T19:16
2021-02-25T23:50
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
происшествия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна и Альфа-Банка из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка, следует из материалов ведомства.Как отмечает регулятор, в клипе исполнитель употребляет алкоголь, показывает средний палец, советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту Альфа-Банка, называет финансовую организацию лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, также в клипе не указана организационно-правовая форма банка. Образ девушек в рекламе, по мнению ФАС, противоречит реальному образу сотрудников банка: в клипе он вызывающий и непристойный — вырез рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье."Соответственно, в рекламе карты АО "Альфа-Банк" в форме клипа "Клип за 10 лямов" исполнителя MORGENSHTERN, распространяемой с ноября 2020 года на YouTube-канале "MORGENSHTERN" на сайте youtube.com, усматриваются признаки нарушения <...> Федерального закона "О рекламе", — сообщает ведомство.Как объясняет служба, ответственность за нарушение закона несет как рекламодатель — Альфа-Банк, так и рекламораспространитель — артист, однако по разным статьям нарушений."Возбудить производство по делу <...> по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Признать лицами, участвующими в деле: <...> рекламодатель: АО "Альфа-Банк" <...>, рекламопроизводитель и рекламораспространитель: ИП Моргенштерн А.Т.", — говорится в материалах регулятора.Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 года.Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов сообщил РИА Новости, что банк не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ролику с участием рэпера Моргенштерна."Клип Моргенштерна — это не реклама в буквальном смысле. Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет", — заявил представитель Альфа-Банка.По его словам, с точки зрения бизнеса проект с Моргенштерном — эффективная интеграция в контент популярного блогера. Мы получили более 25 тысяч заявок от новых клиентов, при этом старые клиенты от нас не ушли, несмотря на некоторые комментарии в соцсетях."Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон "О рекламе", будем оспаривать в обычном порядке", — заявил Гиязов.
https://ria.ru/20210220/morgenshtern-1598383430.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/morgenshtern-1597685470.html
https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, происшествия
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна
и Альфа-Банка
из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка, следует из материалов ведомства.
Как отмечает регулятор, в клипе исполнитель употребляет алкоголь, показывает средний палец, советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту Альфа-Банка, называет финансовую организацию лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, также в клипе не указана организационно-правовая форма банка. Образ девушек в рекламе, по мнению ФАС, противоречит реальному образу сотрудников банка: в клипе он вызывающий и непристойный — вырез рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье.
"Соответственно, в рекламе карты АО "Альфа-Банк" в форме клипа "Клип за 10 лямов" исполнителя MORGENSHTERN, распространяемой с ноября 2020 года на YouTube-канале "MORGENSHTERN" на сайте youtube.com, усматриваются признаки нарушения <...> Федерального закона "О рекламе", — сообщает ведомство.
Как объясняет служба, ответственность за нарушение закона несет как рекламодатель — Альфа-Банк, так и рекламораспространитель — артист, однако по разным статьям нарушений.
"Возбудить производство по делу <...> по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Признать лицами, участвующими в деле: <...> рекламодатель: АО "Альфа-Банк" <...>, рекламопроизводитель и рекламораспространитель: ИП Моргенштерн А.Т.", — говорится в материалах регулятора.
Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 года.
Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов сообщил РИА Новости, что банк не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ролику с участием рэпера Моргенштерна.
"Клип Моргенштерна — это не реклама в буквальном смысле. Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет", — заявил представитель Альфа-Банка.
По его словам, с точки зрения бизнеса проект с Моргенштерном — эффективная интеграция в контент популярного блогера. Мы получили более 25 тысяч заявок от новых клиентов, при этом старые клиенты от нас не ушли, несмотря на некоторые комментарии в соцсетях.
"Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон "О рекламе", будем оспаривать в обычном порядке", — заявил Гиязов.