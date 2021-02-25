https://ria.ru/20210225/ministr-1598918400.html

В Башкирии задержали министра ЖКХ Беляева

В Башкирии задержали министра ЖКХ Беляева

Правоохранительные органы задержали действующего министра ЖКХ региона Бориса Беляева в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при стройке... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:50

2021-02-25T13:50

2021-02-25T13:52

россия

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 25 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали действующего министра ЖКХ региона Бориса Беляева в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при стройке очистных сооружений против министра строительства республики Рамзиля Кучарбаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Беляев задержан на 48 часов по статье УК РФ 91 в рамках расследования уголовного дела против министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева", - сказал собеседник агентства.РИА Новости пока не располагает официальными комментариями следственных органов и управления ФСБ по региону.Ранее министр строительства и архитектуры Башкирии Кучарбаев был арестован на два месяца на время расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году он в должности начальника управления капитального строительства подписал акт о принятии новых очистных сооружений в Кумертау. При этом на объекте не были проведены пусконаладочные работы, он не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг. Подрядчик получил по госконтракту 95 миллионов рублей, а город остался без очистных сооружений. Позже Верховный суд отправил чиновника под домашний арест.

https://ria.ru/20200213/1564675004.html

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россия, республика башкортостан, происшествия