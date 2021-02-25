В Башкирии задержали министра ЖКХ Беляева
13:50 25.02.2021 (обновлено: 13:52 25.02.2021)
УФА, 25 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали действующего министра ЖКХ региона Бориса Беляева в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при стройке очистных сооружений против министра строительства республики Рамзиля Кучарбаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Беляев задержан на 48 часов по статье УК РФ 91 в рамках расследования уголовного дела против министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями следственных органов и управления ФСБ по региону.
Ранее министр строительства и архитектуры Башкирии Кучарбаев был арестован на два месяца на время расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году он в должности начальника управления капитального строительства подписал акт о принятии новых очистных сооружений в Кумертау. При этом на объекте не были проведены пусконаладочные работы, он не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг. Подрядчик получил по госконтракту 95 миллионов рублей, а город остался без очистных сооружений. Позже Верховный суд отправил чиновника под домашний арест.
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