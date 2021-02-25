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Наука
https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html
Ученые выяснили, как цифровая среда воздействует на психику школьников
Ученые выяснили, как цифровая среда воздействует на психику школьников
Чрезмерное использование экранных гаджетов может привести к задержкам в развитии речи, внимания, памяти и мышления школьников. К таким выводам пришли ученые... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:00
2021-02-25T09:05
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мгпу
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Чрезмерное использование экранных гаджетов может привести к задержкам в развитии речи, внимания, памяти и мышления школьников. К таким выводам пришли ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) совместно с российскими коллегами в ходе исследования влияния цифровой среды на психическое развитие детей. Результаты опубликованы в сборнике "UniverCity: Города и Университеты".Сегодня большая часть отечественных и зарубежных исследований, как отметили авторы, посвящена изучению влияния цифровой среды лишь на отдельные стороны психического развития. На основе таких разрозненных данных составить "целостную картину" довольно трудно.Ученые МГПУ вместе с российскими коллегами провели комплексное исследование влияния технотронно-цифровой среды и ее отдельных факторов на детерминацию (прим. ред — причинно-следственная зависимость чего-либо от чего-либо) ключевых направлений психического развития школьников в целом.Как отметил профессор, если гаджеты использовать умеренно и с учетом норм СанПиНа для развивающих и обучающих целей, то можно рассчитывать на положительную динамику становления высших психических функций у подрастающего поколения.Однако результаты исследования показали, что большинство школьников пользуются гаджетами для развлечения: почти 60% родителей указали, что их дети используют электронные устройства для досуга, а лишь 40% — для обучения и расширения кругозора. Также почти 70% родителей не препятствует просмотру телевизора, 60% не ограничивает детей в использовании игровой приставки. Вместе с тем норму пользования смартфоном устанавливает 66% взрослых, компьютером — 57% и планшетом — 47%, рассказали ученые.Для снижения негативных эффектов цифровизации школьникам необходимо развивать интеллектуальные и креативные способности, что пока делается за счет дополнительного образования, рассказали ученые. По их мнению, и школьному образованию не помешало бы нарастить креативную направленность, которой сейчас на уроках явно не хватает."Благодаря многолетним исследованиям и проектам в образовании мне вместе с моими учениками удалось разработать специальные рефлексивно-сотворческие технологии, которые позволяют весьма эффективно осуществлять развитие интеллектуального и творческого потенциала, как детей, так и взрослых. И в контексте идей педагогики сотворчества, которые были внедрены в ряде регионов, именно развивающее и креативное взаимодействие взрослых и детей обеспечивает наибольший образовательных эффект, способствующий снижению рисков цифровизации", — отметил Степанов.По мнению ученых МГПУ, также перспективным способом предотвращения негативного воздействия экранных технологий на школьников будет применение искусственного интеллекта и Big Data в образовательных целях."Динамика самого процесса учения каждого конкретного ребенка с его затруднениями и недопониманиями в условиях массовой школы обычно остается за рамками внимания учителя, когда он ведет уроки в классе, где больше 15 детей. А поскольку в обычных классах учится практически в два раза больше детей, то здесь возможность цифровизации "учебных усилий" каждого ребенка, их накопление в Big Data ресурсах и обработка с помощью технологий ИИ могла бы оказаться целесообразной и эффективной поддержкой как для учителя, так и для ученика", — пояснил профессор.Сейчас ученые МГПУ совместно с Институтом психологии РАН разрабатывают технологии на основе идеи "Цифрового ангела" (персонального ИИ), которые помогут учителю обеспечить каждому ребенку оптимальную образовательную траекторию его развития.В исследовании также приняли участие Институт психологии РАН, МПГУ, МГППУ, школы Москвы, Подмосковья и Брянска. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-013-00915 А).
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60
университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу

Ученые выяснили, как цифровая среда воздействует на психику школьников

09:00 25.02.2021 (обновлено: 09:05 25.02.2021)
 
© Fotolia / Tyler OlsonШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Чрезмерное использование экранных гаджетов может привести к задержкам в развитии речи, внимания, памяти и мышления школьников. К таким выводам пришли ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) совместно с российскими коллегами в ходе исследования влияния цифровой среды на психическое развитие детей. Результаты опубликованы в сборнике "UniverCity: Города и Университеты".
Сегодня большая часть отечественных и зарубежных исследований, как отметили авторы, посвящена изучению влияния цифровой среды лишь на отдельные стороны психического развития. На основе таких разрозненных данных составить "целостную картину" довольно трудно.
Ученые МГПУ вместе с российскими коллегами провели комплексное исследование влияния технотронно-цифровой среды и ее отдельных факторов на детерминацию (прим. ред — причинно-следственная зависимость чего-либо от чего-либо) ключевых направлений психического развития школьников в целом.

"Самые большие риски для развития детей связаны с экранными гаджетами, которые используются для развлекательных целей. Чем раньше ребенок начинает пользоваться цифровыми устройствами, тем тяжелее могут быть последствия для развития высших психических функций: задержки в развитии речи, внимания, памяти и мышления. Особенно сильно это начинает сказываться в школьные годы на способности и готовности к обучению, к саморазвитию, а также к творческой деятельности", — прокомментировал руководитель исследовательского проекта, профессор Института педагогики и психологии образования МГПУ Сергей Степанов.

Как отметил профессор, если гаджеты использовать умеренно и с учетом норм СанПиНа для развивающих и обучающих целей, то можно рассчитывать на положительную динамику становления высших психических функций у подрастающего поколения.
Однако результаты исследования показали, что большинство школьников пользуются гаджетами для развлечения: почти 60% родителей указали, что их дети используют электронные устройства для досуга, а лишь 40% — для обучения и расширения кругозора. Также почти 70% родителей не препятствует просмотру телевизора, 60% не ограничивает детей в использовании игровой приставки. Вместе с тем норму пользования смартфоном устанавливает 66% взрослых, компьютером — 57% и планшетом — 47%, рассказали ученые.
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Для снижения негативных эффектов цифровизации школьникам необходимо развивать интеллектуальные и креативные способности, что пока делается за счет дополнительного образования, рассказали ученые. По их мнению, и школьному образованию не помешало бы нарастить креативную направленность, которой сейчас на уроках явно не хватает.
"Благодаря многолетним исследованиям и проектам в образовании мне вместе с моими учениками удалось разработать специальные рефлексивно-сотворческие технологии, которые позволяют весьма эффективно осуществлять развитие интеллектуального и творческого потенциала, как детей, так и взрослых. И в контексте идей педагогики сотворчества, которые были внедрены в ряде регионов, именно развивающее и креативное взаимодействие взрослых и детей обеспечивает наибольший образовательных эффект, способствующий снижению рисков цифровизации", — отметил Степанов.
По мнению ученых МГПУ, также перспективным способом предотвращения негативного воздействия экранных технологий на школьников будет применение искусственного интеллекта и Big Data в образовательных целях.
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"Динамика самого процесса учения каждого конкретного ребенка с его затруднениями и недопониманиями в условиях массовой школы обычно остается за рамками внимания учителя, когда он ведет уроки в классе, где больше 15 детей. А поскольку в обычных классах учится практически в два раза больше детей, то здесь возможность цифровизации "учебных усилий" каждого ребенка, их накопление в Big Data ресурсах и обработка с помощью технологий ИИ могла бы оказаться целесообразной и эффективной поддержкой как для учителя, так и для ученика", — пояснил профессор.
Сейчас ученые МГПУ совместно с Институтом психологии РАН разрабатывают технологии на основе идеи "Цифрового ангела" (персонального ИИ), которые помогут учителю обеспечить каждому ребенку оптимальную образовательную траекторию его развития.
В исследовании также приняли участие Институт психологии РАН, МПГУ, МГППУ, школы Москвы, Подмосковья и Брянска. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-013-00915 А).
 
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