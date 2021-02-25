https://ria.ru/20210225/metro-1598874117.html

"Ъ": в московском метро установят новую систему слежения

"Ъ": в московском метро установят новую систему слежения

Московские власти установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:20

2021-02-25T10:20

2021-02-25T14:52

метро

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Московские власти установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.В ГУП "Московский метрополитен" рассказали изданию, что экраны необходимы для информирования людей в экстренных ситуациях, а также для оповещения об изменениях работы транспорта. Кроме того, они будут показывать справочную и коммерческую информацию. При этом в ГУП подчеркнули, что видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска людей.Однако газета отметила, что в техзадании говорится, что каждая камера должна снимать в высоком разрешении, а также поддерживать интеллектуальные модули, включая подсчет людей и распознавание их скопления. Система будет интегрироваться с IT-системами метро. При этом вычисления будут происходить в самих камерах, а доступ к комплексу получать сотрудники метро и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и служащие управления по ГО и ЧС.По мнению источника на телекоммуникационном рынке, подобная система позволит оперативно реагировать на опасные ситуации.Система видеонаблюдения на всех станциях московского метрополитена заработала с 1 января 2020 года.

https://ria.ru/20210224/granata-1598842125.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

метро, москва, общество