"Ъ": в московском метро установят новую систему слежения
10:20 25.02.2021 (обновлено: 14:52 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Московские власти установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.
В ГУП "Московский метрополитен" рассказали изданию, что экраны необходимы для информирования людей в экстренных ситуациях, а также для оповещения об изменениях работы транспорта. Кроме того, они будут показывать справочную и коммерческую информацию. При этом в ГУП подчеркнули, что видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска людей.
Однако газета отметила, что в техзадании говорится, что каждая камера должна снимать в высоком разрешении, а также поддерживать интеллектуальные модули, включая подсчет людей и распознавание их скопления. Система будет интегрироваться с IT-системами метро. При этом вычисления будут происходить в самих камерах, а доступ к комплексу получать сотрудники метро и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и служащие управления по ГО и ЧС.
По мнению источника на телекоммуникационном рынке, подобная система позволит оперативно реагировать на опасные ситуации.
Система видеонаблюдения на всех станциях московского метрополитена заработала с 1 января 2020 года.
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