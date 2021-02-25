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"Ъ": в московском метро установят новую систему слежения
"Ъ": в московском метро установят новую систему слежения
Московские власти установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:20
2021-02-25T14:52
метро
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Московские власти установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.В ГУП "Московский метрополитен" рассказали изданию, что экраны необходимы для информирования людей в экстренных ситуациях, а также для оповещения об изменениях работы транспорта. Кроме того, они будут показывать справочную и коммерческую информацию. При этом в ГУП подчеркнули, что видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска людей.Однако газета отметила, что в техзадании говорится, что каждая камера должна снимать в высоком разрешении, а также поддерживать интеллектуальные модули, включая подсчет людей и распознавание их скопления. Система будет интегрироваться с IT-системами метро. При этом вычисления будут происходить в самих камерах, а доступ к комплексу получать сотрудники метро и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и служащие управления по ГО и ЧС.По мнению источника на телекоммуникационном рынке, подобная система позволит оперативно реагировать на опасные ситуации.Система видеонаблюдения на всех станциях московского метрополитена заработала с 1 января 2020 года.
https://ria.ru/20210224/granata-1598842125.html
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метро, москва, общество

"Ъ": в московском метро установят новую систему слежения

10:20 25.02.2021 (обновлено: 14:52 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе
Люди в подземном пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Московские власти установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок.
В ГУП "Московский метрополитен" рассказали изданию, что экраны необходимы для информирования людей в экстренных ситуациях, а также для оповещения об изменениях работы транспорта. Кроме того, они будут показывать справочную и коммерческую информацию. При этом в ГУП подчеркнули, что видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска людей.
Однако газета отметила, что в техзадании говорится, что каждая камера должна снимать в высоком разрешении, а также поддерживать интеллектуальные модули, включая подсчет людей и распознавание их скопления. Система будет интегрироваться с IT-системами метро. При этом вычисления будут происходить в самих камерах, а доступ к комплексу получать сотрудники метро и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и служащие управления по ГО и ЧС.
По мнению источника на телекоммуникационном рынке, подобная система позволит оперативно реагировать на опасные ситуации.
Система видеонаблюдения на всех станциях московского метрополитена заработала с 1 января 2020 года.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 20:31
На станции московского метро задержали мужчину с муляжом гранаты
 
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