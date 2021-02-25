https://ria.ru/20210225/meteozavisimye-1598858784.html

Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие

Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие

Во время перепадов атмосферного давления метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, поскольку они могут спровоцировать скачки артериального... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:21

2021-02-25T03:21

2021-02-25T03:23

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михаил леус

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Назван простой способ улучшить самочувствие метеозависимых людей

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Во время перепадов атмосферного давления метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, поскольку они могут спровоцировать скачки артериального давления, также лучше отказаться от "быстрых углеводов", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.Он уточнил, что рацион в ситуациях погодных изменений во многом зависит от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтение все же желательно отдавать овощам, не слишком сладким фруктам, например, яблокам, а также "длинным" углеводам, поскольку они - необходимая составляющая правильного питания.Гурфинкель также добавил, что желательно исключить из рациона "короткие" углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара. А вот гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши в умеренных количествах можно порекомендовать людям, страдающим повышенным артериальным давлением, в период резких перепадов атмосферного давления.

https://ria.ru/20210224/opasnost-1598717087.html

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россия, михаил леус, погода, здоровье, москва, общество