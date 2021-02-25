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Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
Во время перепадов атмосферного давления метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, поскольку они могут спровоцировать скачки артериального... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:21
2021-02-25T03:23
россия
михаил леус
погода
здоровье
москва
общество
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Назван простой способ улучшить самочувствие метеозависимых людей
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Во время перепадов атмосферного давления метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, поскольку они могут спровоцировать скачки артериального давления, также лучше отказаться от "быстрых углеводов", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.Он уточнил, что рацион в ситуациях погодных изменений во многом зависит от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтение все же желательно отдавать овощам, не слишком сладким фруктам, например, яблокам, а также "длинным" углеводам, поскольку они - необходимая составляющая правильного питания.Гурфинкель также добавил, что желательно исключить из рациона "короткие" углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара. А вот гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши в умеренных количествах можно порекомендовать людям, страдающим повышенным артериальным давлением, в период резких перепадов атмосферного давления.
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россия, михаил леус, погода, здоровье, москва, общество

Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие

03:21 25.02.2021 (обновлено: 03:23 25.02.2021)
 
© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Fotolia / Photographee.eu
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Во время перепадов атмосферного давления метеозависимым людям лучше отказаться от соли и острых блюд, поскольку они могут спровоцировать скачки артериального давления, также лучше отказаться от "быстрых углеводов", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.
"Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще", - рассказал Гурфинкель.
Он уточнил, что рацион в ситуациях погодных изменений во многом зависит от индивидуальных привычек и вкусов, но предпочтение все же желательно отдавать овощам, не слишком сладким фруктам, например, яблокам, а также "длинным" углеводам, поскольку они - необходимая составляющая правильного питания.
Гурфинкель также добавил, что желательно исключить из рациона "короткие" углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара. А вот гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши в умеренных количествах можно порекомендовать людям, страдающим повышенным артериальным давлением, в период резких перепадов атмосферного давления.
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