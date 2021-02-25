Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/meliya-1598969356.html
Прокуратура Грузии назвала условие освобождения оппозиционера Мелии
Прокуратура Грузии назвала условие освобождения оппозиционера Мелии
Прокуратура Грузии готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера Ники Мелии, арест которого вызвал акции протеста в Тбилиси, если тот... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:21
2021-02-25T17:48
георгий гахария
ираклий гарибашвили
мвд грузии
сергей гаврилов
тбилиси
ника мелия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597978445_0:39:1234:733_1920x0_80_0_0_6f116b2209e0e2b8edc107d29393e8e4.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Прокуратура Грузии готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера Ники Мелии, арест которого вызвал акции протеста в Тбилиси, если тот заплатит залог, заявил прокурор Амиран Гулуашвили на брифинге.Ранее в четверг Тбилисский апелляционный суд отказался принимать в производство жалобу адвокатов Мелии на решение горсуда об аресте политика.Оппозиционер обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Сразу после этого, процедура задержания политика возобновилась, спецназ ворвался в здание партии и применив перцовый газ задержал оппозиционера. За этим последовали акции протеста оппозиции и их сторонников.
https://ria.ru/20210225/gruziya-1598806230.html
https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597978445_61:0:1157:822_1920x0_80_0_0_06484d70ffabd4b554609cf75f71fcbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий гахария, ираклий гарибашвили, мвд грузии, сергей гаврилов, тбилиси, ника мелия, грузия, в мире

Прокуратура Грузии назвала условие освобождения оппозиционера Мелии

17:21 25.02.2021 (обновлено: 17:48 25.02.2021)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники лидера оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия
Сторонники лидера оппозиционной партии Грузии Единое национальное движение (ЕНД) Никанора Мелия - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Прокуратура Грузии готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера Ники Мелии, арест которого вызвал акции протеста в Тбилиси, если тот заплатит залог, заявил прокурор Амиран Гулуашвили на брифинге.

"В случае выполнения условий залога, постановленного 3 ноября 2020 года, прокуратура выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с просьбой заменить арест, примененный в отношении обвиняемого Никанора Мелия, залогом", - сказал Гулуашвили.

Акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 08:00
Грузия разглядела в "цветных революционерах" угрозу для государства
Ранее в четверг Тбилисский апелляционный суд отказался принимать в производство жалобу адвокатов Мелии на решение горсуда об аресте политика.
Оппозиционер обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.
Грузинский юрист и политический деятель Никанор Мелия - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00
"Пора праздновать". Почему в Грузии сорвался очередной переворот
Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Сразу после этого, процедура задержания политика возобновилась, спецназ ворвался в здание партии и применив перцовый газ задержал оппозиционера. За этим последовали акции протеста оппозиции и их сторонников.
 
Георгий ГахарияИраклий ГарибашвилиМВД ГрузииСергей ГавриловТбилисиНика МелияГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния