https://ria.ru/20210225/meliya-1598969356.html

Прокуратура Грузии назвала условие освобождения оппозиционера Мелии

Прокуратура Грузии назвала условие освобождения оппозиционера Мелии

Прокуратура Грузии готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера Ники Мелии, арест которого вызвал акции протеста в Тбилиси, если тот... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:21

2021-02-25T17:21

2021-02-25T17:48

георгий гахария

ираклий гарибашвили

мвд грузии

сергей гаврилов

тбилиси

ника мелия

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597978445_0:39:1234:733_1920x0_80_0_0_6f116b2209e0e2b8edc107d29393e8e4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев - РИА Новости. Прокуратура Грузии готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера Ники Мелии, арест которого вызвал акции протеста в Тбилиси, если тот заплатит залог, заявил прокурор Амиран Гулуашвили на брифинге.Ранее в четверг Тбилисский апелляционный суд отказался принимать в производство жалобу адвокатов Мелии на решение горсуда об аресте политика.Оппозиционер обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Сразу после этого, процедура задержания политика возобновилась, спецназ ворвался в здание партии и применив перцовый газ задержал оппозиционера. За этим последовали акции протеста оппозиции и их сторонников.

https://ria.ru/20210225/gruziya-1598806230.html

https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий гахария, ираклий гарибашвили, мвд грузии, сергей гаврилов, тбилиси, ника мелия, грузия, в мире