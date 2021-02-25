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В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом за просьбу надеть маску в магазине
В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом за просьбу надеть маску в магазине
Административное дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга, который из-за просьбы надеть медицинскую маску начал угрожать сотрудникам магазина ножом,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:17
2021-02-25T14:17
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Административное дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга, который из-за просьбы надеть медицинскую маску начал угрожать сотрудникам магазина ножом, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором мужчина угрожает ножом сотрудникам магазина и требует не подходить к нему. По словам подписчицы, такую реакцию у жителя Екатеринбурга вызвали просьбы надеть маску.По данным УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел в среду в одном из продуктовых магазинов на улице Билимбаевская."Случилась конфликтная ситуация. Мужчина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина был с признаками алкогольного опьянения, его доставили в отдел полиции и оформили", - сказал собеседник агентства.
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом за просьбу надеть маску в магазине

14:17 25.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Административное дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга, который из-за просьбы надеть медицинскую маску начал угрожать сотрудникам магазина ножом, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором мужчина угрожает ножом сотрудникам магазина и требует не подходить к нему. По словам подписчицы, такую реакцию у жителя Екатеринбурга вызвали просьбы надеть маску.
По данным УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел в среду в одном из продуктовых магазинов на улице Билимбаевская.
"Случилась конфликтная ситуация. Мужчина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина был с признаками алкогольного опьянения, его доставили в отдел полиции и оформили", - сказал собеседник агентства.
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