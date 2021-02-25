https://ria.ru/20210225/maska-1598924165.html

В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом за просьбу надеть маску в магазине

В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом за просьбу надеть маску в магазине

Административное дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга, который из-за просьбы надеть медицинскую маску начал угрожать сотрудникам магазина ножом,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:17

2021-02-25T14:17

2021-02-25T14:17

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Административное дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга, который из-за просьбы надеть медицинскую маску начал угрожать сотрудникам магазина ножом, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором мужчина угрожает ножом сотрудникам магазина и требует не подходить к нему. По словам подписчицы, такую реакцию у жителя Екатеринбурга вызвали просьбы надеть маску.По данным УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел в среду в одном из продуктовых магазинов на улице Билимбаевская."Случилась конфликтная ситуация. Мужчина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина был с признаками алкогольного опьянения, его доставили в отдел полиции и оформили", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210218/maska-1598007330.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия