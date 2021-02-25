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Давид Манукян раскрыл причину госпитализации
Давид Манукян раскрыл причину госпитализации
Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava), который внезапно оказался в больнице и перенес операцию, вышел в прямой эфир Instagram и объяснил поклонникам, что с ним РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:34
2021-02-25T10:34
шоубиз
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava), который внезапно оказался в больнице и перенес операцию, вышел в прямой эфир Instagram и объяснил поклонникам, что с ним случилось, сообщает "СтарХит". В кадре Манукян появляется с эластичным бинтом на голове и рассказывает, что хирургическое вмешательство было совсем не сложным. Блогер добавил, несмотря на хирургическое вмешательство, в больнице он задерживаться не собирается. "Пару дней ребят, отлежусь и будут новые видосы, будет очень много крутых проектов, которые я для вас готовлю. Будем разматывать… Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте я просто восстанавливаюсь. Скоро встану на ноги и будет много контента", — уверен Давид Манукян.
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давид манукян (dava), шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Давид Манукян раскрыл причину госпитализации

10:34 25.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava), который внезапно оказался в больнице и перенес операцию, вышел в прямой эфир Instagram и объяснил поклонникам, что с ним случилось, сообщает "СтарХит".
В кадре Манукян появляется с эластичным бинтом на голове и рассказывает, что хирургическое вмешательство было совсем не сложным.
"У меня плановая операция. Все сделали", — успокаивает подписчиков Давид.
Блогер добавил, несмотря на хирургическое вмешательство, в больнице он задерживаться не собирается.
"Пару дней ребят, отлежусь и будут новые видосы, будет очень много крутых проектов, которые я для вас готовлю. Будем разматывать… Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте я просто восстанавливаюсь. Скоро встану на ноги и будет много контента", — уверен Давид Манукян.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 13:14Шоубиз
После разрыва с Бузовой у Манукяна произошло пополнение в семье
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)Шоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
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