https://ria.ru/20210225/manukyan-1598873490.html
Давид Манукян раскрыл причину госпитализации
Давид Манукян раскрыл причину госпитализации
Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava), который внезапно оказался в больнице и перенес операцию, вышел в прямой эфир Instagram и объяснил поклонникам, что с ним РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:34
2021-02-25T10:34
2021-02-25T10:34
шоубиз
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava), который внезапно оказался в больнице и перенес операцию, вышел в прямой эфир Instagram и объяснил поклонникам, что с ним случилось, сообщает "СтарХит". В кадре Манукян появляется с эластичным бинтом на голове и рассказывает, что хирургическое вмешательство было совсем не сложным. Блогер добавил, несмотря на хирургическое вмешательство, в больнице он задерживаться не собирается. "Пару дней ребят, отлежусь и будут новые видосы, будет очень много крутых проектов, которые я для вас готовлю. Будем разматывать… Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте я просто восстанавливаюсь. Скоро встану на ноги и будет много контента", — уверен Давид Манукян.
https://ria.ru/20210212/manukyan-1597167668.html
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давид манукян (dava), шоу-бизнес, знаменитости, звезды